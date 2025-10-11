Почему могут не принять показания счетчика?

Украинцы рискуют не передать показатели счетчиков за октябрь, если приборы не пройдут поверку в установленный срок, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Если счетчик не будет проверен вовремя, его показания не засчитают. В этом случае объем потребленной электроэнергии будут рассчитывать по общедомовым нормам, что может привести к значительно более высоким платежам для потребителя.

Обратите внимание! Поверка счетчика обязательная процедура, которую потребитель должен организовать самостоятельно: вызвать специалистов, оплатить услугу и передать результаты водоканалу.

Кто может не проводить поверку счетчиков?

Как объяснили в Минэкономики, освобождаются от обязательной поверки счетчиков на период военного положения только жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

В то же время после его завершения устанавливаются четкие сроки: жители таких территорий должны пройти проверку приборов учета воды в соответствии с нормами.

Что еще известно о поверке счетчика в Украине?