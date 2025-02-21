Как передать показания счетчиков

Показатели счетчиков можно передать лично, однако значительно проще делать это онлайн, передает 24 Канал.

Читайте также Украинцы не получат субсидии в феврале: в ПФУ объяснили, когда осуществится выплата на коммуналку

Для передачи показаний счетчика электроэнергии доступны следующие методы:

  • Через личный кабинет на сайте ОСР;
  • Позвонить в колл-центр ОСР;
  • Используя чат-бота в Viber, Telegram, или Facebook Messenger;
  • Другие методы, которые предлагает ваш ОСР. Не забудьте передать показатели до 4-го числа каждого месяца.

Как передать показатели за воду

Для передачи показателей воды возможны следующие варианты:

  • В личном кабинете на сайте;
  • Через Viber-бота;
  • Звонком в контакт-центр по телефону (044) 202-0202;
  • С помощью Telegram-бота;
  • Посещением Центров коммунального сервиса по номеру 247-40-40 или Центров обслуживания потребителей Киевводоканала;
  • Записью показателей в графу платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Важно! Показания счетчика воды необходимо подавать ежемесячно до 28 числа.

Как передать показатели за газ

По показаниям газового счетчика, их можно передать следующими способами:

  • Передача оператору ГРМ (облгазу);
  • Через сайт или чат-бот облгаза;
  • Позвонив в контакт-центр облгаза. Обратите внимание! Подавать показатели газового счетчика нужно с 1 по 5 число каждого месяца.