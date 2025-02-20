Почему украинцы не получат субсидии в феврале

Все выплаты осуществят в марте, но только если человек соответствует новым требованиям, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Так украинцы активно обращаются в соцсетях в ПФУ с вопросом о начислении льгот в феврале. Однако в Пенсионном фонде объяснили, что в феврале начислений не будет из-за введения новых правил.

Однако все выплаты будут осуществлены за два месяца сразу. Но только если семья соответствует установленным критериям по доходам.

Новые правила относительно субсидий

Ранее некоторые лица могли получать помощь без учета доходов. Но в соответствии с новыми правилами, установленных законом "О государственном бюджете на 2025 год", льготы на коммунальные услуги будут предоставляться на основе единого подхода, с учетом среднемесячного общего дохода семьи. В частности из-за ограниченных возможностей государственного бюджета 2025 года были введены единые нормы для предоставления льгот.

В частности коммунальные льготы будут предоставлять только при условии, если средний доход семьи не превышает 4,24 тысячи гривен.

Поэтому для всех людей, которые обратятся за назначением льгот в этом году, право на помощь будут устанавливать учитывая доход. Однако для тех лиц, которые получали льготы до 31 декабря прошлого года включительно, изменения начнут действовать после отопительного сезона 2024-2025 годов.

Важно! Такую норму с единым подходом не будут применять к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.