Коммунальные льготы для УБД
Скидки на оплату коммунальных услуг предоставляются участникам боевых действий в размере 75%, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины. А лица с инвалидностью со статусом УБД имеют 100% скидку на коммунальные услуги.
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В 2025 году будут действовать такие льготы для участников боевых действий:
- 75% скидка на оплату жилья (квартирная плата);
- 75% скидка на коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия и т.д.);
- 75% скидка на стоимость топлива для отопления домов без централизованного отопления;
- 100% компенсация за коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.
Важно! Скидка начисляется на отапливаемую площадь, которая составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи, постоянно проживающего в квартире или доме, и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью.
Как оформить льготы
Чтобы оформить льготы, после получения статуса УБД необходимо подать:
- Заявление для внесения информации в Единый государственный автоматизированный реестр льготников (ЕГАРП).
- Заявление для назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.