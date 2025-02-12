Комунальні пільги для УБД

Знижки на оплату комунальних послуг надаються учасникам бойових дій у розмірі 75%, передає 24 Канал з посиланням на Закон України. А особи з інвалідністю зі статусом УБД мають 100% знижку на комунальні послуги.

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У 2025 році діятимуть такі пільги для учасників бойових дій:

75% знижка на оплату житла (квартирна плата);

75% знижка на комунальні послуги (вода, газ, електроенергія тощо);

75% знижка на вартість палива для опалення будинків без централізованого опалення;

100% компенсація за комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Важливо! Знижка нараховується на опалювальну площу, яка становить 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї, що постійно проживає у квартирі чи будинку, та додатково 10,5 квадратного метра на всю сім’ю.

Як оформити пільги

Щоб оформити пільги, після отримання статусу УБД необхідно подати: