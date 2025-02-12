Комунальні пільги для УБД
Знижки на оплату комунальних послуг надаються учасникам бойових дій у розмірі 75%, передає 24 Канал з посиланням на Закон України. А особи з інвалідністю зі статусом УБД мають 100% знижку на комунальні послуги.
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У 2025 році діятимуть такі пільги для учасників бойових дій:
- 75% знижка на оплату житла (квартирна плата);
- 75% знижка на комунальні послуги (вода, газ, електроенергія тощо);
- 75% знижка на вартість палива для опалення будинків без централізованого опалення;
- 100% компенсація за комунальні послуги для осіб з інвалідністю.
Важливо! Знижка нараховується на опалювальну площу, яка становить 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї, що постійно проживає у квартирі чи будинку, та додатково 10,5 квадратного метра на всю сім’ю.
Як оформити пільги
Щоб оформити пільги, після отримання статусу УБД необхідно подати:
- Заяву для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП).
- Заяву для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.