Кому можно избежать поверки счетчика?

Перед стартом отопительного сезона вопрос поверки счетчиков становится особенно актуальным, ведь от этого зависит правильность начислений за тепло, газ и воду, напоминает 24 Канал. В то же время в 2025 году для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.

Как отмечают в Минэкономики, жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий освобождаются от обязательной поверки на время военного положения. После его завершения установлены конкретные сроки: жители оккупированных территорий должны пройти проверку счетчиков.

Кто должен осуществлять поверку и сколько она стоит?

Для остальных потребителей правило остается в силе: счетчики необходимо проверять в среднем раз в четыре года. Процедуру можно заказать в любой сертифицированной организации, а ее стоимость зависит от региона и типа прибора: от 350 до более 1 000 гривен.

У "Газсети" также напоминают, что результаты поверки оформляются официальными документами: актом с указанием показаний и данных счетчика, а также свидетельством о соответствии с датой следующей проверки.

Важно! Все эти документы обязательно нужно передать вашему поставщику коммунальных услуг.

Что известно о поверке счетчиков в Украине: коротко о главном