Кого могут обязать вернуть субсидию?
Льготы за коммунальные услуги могут прекратить и требовать вернуть часть субсидию, если средства буди выплачены в чрезмерном размере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Переплата субсидий возникает в двух случаях:
- получатель в своем заявлении или декларации указал недостоверную информацию, поэтому ему назначили большие льготы, чем положено;
- гражданин в течение 30 дней не сообщил об изменениях, которые являются поводом для уменьшения суммы субсидии, и ему начислили помощь в прежнем размере.
К таким изменениям относятся:
- изменения в составе зарегистрированных жителей, например, кто-то выписался или прописался в квартире;
- изменения социального статуса членов семьи – кто-то вышел на пенсию, получил инвалидность или другой статус;
- изменения в предоставленных коммунальных услугах – их перечня, условий предоставления или поставщика;
- улучшение имущественного положения любого из членов домохозяйства, в частности, покупка квартиры, автомобиля или другого дорогого имущества, приобретение иностранной валюты или облигаций на значительную сумму, получение в собственность недвижимости и тому подобное.
Стоит знать! Потерять субсидию может не только владелец домохозяйства, но все его члены, если они не сообщили в течение 30 дней в ПФУ о депозитах, значительных одноразовых доходах, крупных покупках и тому подобном.
Как возвращают выплаченную субсидию?
Пенсионный фонд может взыскать излишне выплаченную субсидию, если найдет несоответствия в представленных документах, в частности в справке о доходах или о составе семьи, или нарушения при обследовании домохозяйства.
- Вернуть излишне выплаченную помощь можно добровольно на счет ПФУ.
- Если человек отказывается от этого, то средства могут взыскать принудительно, через решение суда.
Стоит знать! Часть суммы ПФУ может удерживать из субсидии, назначенной на следующий период, но не более 20% в месяц. Впрочем некоторые граждане могут вообще потерять льготы на коммуналку, если игнорируют требования о возврате средств.