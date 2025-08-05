Кого можуть зобов'язати повернути субсидію?

Пільги за комунальні послуги можуть припинити й вимагати повернути частину субсидію, якщо кошти буди виплачені у надмірному розмірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Переплата субсидій виникає у двох випадках:

отримувач у своїй заяві чи декларації зазначив недостовірну інформацію, тому йому призначили більші пільги, ніж належить;

громадянин протягом 30 днів не повідомив про зміни, які є приводом для зменшення суми субсидії, і йому нарахували допомогу у колишньому розмірі.

До таких змін належать:

зміни у складі зареєстрованих мешканців, наприклад, хтось виписався або прописався у квартирі;

зміни соціального статусу членів сім’ї – хтось вийшов на пенсію, отримав інвалідність чи інший статус;

зміни у наданих комунальних послугах – їх переліку, умов надання або постачальника;

покращення майнового стану будь-кого з членів домогосподарства, зокрема, купівля квартири, автомобіля чи іншого дорогого майна, придбання іноземної валюти чи облігацій на значну суму, отримання у власність нерухомості тощо.

Варто знати! Втратити субсидію може не лише власник домогосподарства, але усі його члени, якщо вони не повідомили протягом 30 днів до ПФУ про депозити, значні одноразові доходи, великі покупки тощо.

Як повертають виплачену субсидію?

Пенсійний фонд може стягнути надмірно виплачену субсидію, якщо знайде невідповідності в поданих документах, зокрема в довідці про доходи чи про склад сім'ї, або порушення під час обстеження домогосподарства.

Повернути надмірно виплачену допомогу можна добровільно на рахунок ПФУ.

Якщо людина відмовляється від цього, то кошти можуть стягнути примусово, через рішення суду.

Варто знати! Частину суми ПФУ може утримувати із субсидії, призначеної на наступний період, але не більш як 20% на місяць. Втім деякі громадяни можуть взагалі втратити пільги на комуналку, якщо ігнорують вимоги про повернення коштів.