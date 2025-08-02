Як перевірити наявність пільг?

Перевіряти це можна через Пенсійний фонд, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з дописом, Пенсійний фонд України:

надіслав отримувачам житлових субсидій повідомлення щодо призначення / непризначення виплат на неопалювальний сезон;

поінформував окремі категорії пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року.

Зокрема отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги можуть ознайомитись з розміром та структурою нарахувань за травень, а отримувачі пільг – про результат перевизначення права,

– пояснили у фонді.

Для ознайомлення з усією необхідною інформацією слід:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису.

Увійти в особистий кабінет.

У меню ліворуч і вибрати "Мої повідомлення".

У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в "Індивідуальні повідомлення" та ознайомитися з текстом повідомлення щодо житлової субсидії або пільги.

Важливо! Для окремих категорій громадян середньомісячний дохід родини (в розрахунку на одну особу), який дає право на пільгу, не повинен перевищувати величину доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2025 році – 4 240 гривень.