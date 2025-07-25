Як платитимуть соцвиплати по-новому?

Новий проєкт стосується широкого переліку виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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  • Соціальна допомога

Планують змінити порядок підтвердження перебування на обліку в центрі зайнятості для отримання соціальних виплат.

Нові вимоги покликані зробити допомогу більш адресною й залежною від реальних потреб переселенців.

  • Субсидії

Серед змін – нові правила надання житлових субсидій на оплату комуналки та пального в грошовій формі.

Уряд також планує розширити доступ до експериментального проєкту щодо субсидії на оренду житла. Йдеться про допомогу тим ВПО, які переїжджають в межах своєї області.

  • Виплати військовим

Допомогу зможуть отримувати військовослужбовці, зокрема контрактники, які перебувають на тривалому лікуванні.

  • Допомога ВПО

Грошову допомогу на проживання ВПО продовжать ще на шість місяців. Це стосується тих переселенців, які належать до вразливих категорій населення.

  • Пошук зниклих

Ініціатива стосується сприянню у пошуку та возз’єднанні родин, які втратили зв’язок через війну. Уповноважені організації, як-от ООН чи Червоний Хрест, зможуть допомагати у цьому.

  • Допомога дітям-сиротам

Планують прибрати норму, яка не дозволяє дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування отримувати допомогу через наявність депозиту понад 100 тисяч гривень.