Як платитимуть соцвиплати по-новому?
Новий проєкт стосується широкого переліку виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Дивіться також Пенсії українців можуть зрости: Верховний Суд ухвалив важливе рішення
- Соціальна допомога
Планують змінити порядок підтвердження перебування на обліку в центрі зайнятості для отримання соціальних виплат.
Нові вимоги покликані зробити допомогу більш адресною й залежною від реальних потреб переселенців.
- Субсидії
Серед змін – нові правила надання житлових субсидій на оплату комуналки та пального в грошовій формі.
Уряд також планує розширити доступ до експериментального проєкту щодо субсидії на оренду житла. Йдеться про допомогу тим ВПО, які переїжджають в межах своєї області.
- Виплати військовим
Допомогу зможуть отримувати військовослужбовці, зокрема контрактники, які перебувають на тривалому лікуванні.
- Допомога ВПО
Грошову допомогу на проживання ВПО продовжать ще на шість місяців. Це стосується тих переселенців, які належать до вразливих категорій населення.
- Пошук зниклих
Ініціатива стосується сприянню у пошуку та возз’єднанні родин, які втратили зв’язок через війну. Уповноважені організації, як-от ООН чи Червоний Хрест, зможуть допомагати у цьому.
- Допомога дітям-сиротам
Планують прибрати норму, яка не дозволяє дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування отримувати допомогу через наявність депозиту понад 100 тисяч гривень.