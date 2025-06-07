Що змінилось у правилах отримання субсидії

Тепер житлову субсидію можуть отримати навіть ті, хто має у власності нерухомість, земельну ділянку, транспорт або техніку. Але лише за певних умов, повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідну поставу Кабміну.

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Раніше наявність будь-якого з цих пунктів автоматично позбавляла права на субсидію. Мета змін це підтримка родини, які взяли на себе виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто зможе отримати субсидію за новими правилами

Нові правила поширюються на дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї з дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також багатодітні сім’ї, де виховується щонайменше троє дітей, і хоча б одна дитина перебуває під опікою.

Важливо! Субсидію призначатимуть навіть у тому випадку, якщо на ім’я дитини-сироти чи дитини без батьків відкрито депозит до 100 тисяч гривень.