Що дає статус УБД у 2025 році

Українці зі статусом учасника бойових дій мають право на медичні, комунальні, транспортні, трудові пільги, а також на додаткові виплати і освітню підтримку дітей від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Дивіться також Як стати в чергу на квартиру учаснику бойових дій у 2025 році

Учасникам бойових дій держава передусім надає низку медичних пільг:

Право на безплатні ліки та медичні засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів.

Право на безплатне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних металів.

Можливість продовжувати користуватися поліклініками та госпіталями, до яких УБД були прикріплені, після виходу на пенсію чи зміни місця роботи.

Право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках і на першочергову госпіталізацію.

Безплатне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Варто знати! Учасники бойових дій мають отримати путівку на санаторно-курортне лікування або компенсацію за самостійне лікування відповідно до порядку, встановленого Кабміном.

Які комунальні пільги дає статус УБД

УБД мають право на низку житлових і комунальних послуг:

Знижку на оплату житлової площі у розмірі 75% у розрахунку 21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю;

75% знижку на оплату газу, електроенергії, інших послуг та скрапленого газу для побутових потреб;

75% знижки на вартість палива, зокрема рідке, для осіб, що проживають у будинках без центрального опалення.

Варто знати! Для родин УБД з непрацездатними особами площа, на яку розраховується пільга для опалення, подвоюється до 42 квадратних метрів на одну особу + 21 квадратний метр на сім'ю.

Які трудові пільги мають УБД

Учасники бойових дій отримують виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.

Ветерани мають право на щорічну відпустку у зручний для них час;

Можуть отримувати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

У разі скорочення чисельності або штату працівників підприємства УБД мають переважне право на залишення на роботі.

Варто знати! У випадку ліквідації підприємства УБД гарантується пріоритетне працевлаштування.

Які транспортні пільги дає статус УБД

Ветерани мають право на безплатний проїзд в усіх видах міського пасажирського транспорту. Для цього достатньо показати посвідчення встановленого зразка.

УБД можуть безплатно користуватися:

залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

автобусами на приміських і міжміських маршрутах;

районними та міжобласними рейсами, незалежно від відстані й місця проживання;

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Які інші привілеї діють для УБД

Пенсії, довічне грошове утримання або соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також щороку вони мають право на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України.

Слід знати! Держава надає підтримку для здобуття освіти в державних і комунальних закладах для дітей учасників бойових дій, але не довше ніж до 23 років.