Хто має право на отримання квартири

Стати в чергу на квартиру учасники бойових дій можуть за місцем роботи або місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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На житло від держави мають право претендувати ветерани, які брали участь у захисті України і відповідають певним критеріям. Отримати квартиру можуть:

люди з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, зокрема учасники АТО/ООС;

учасники Революції Гідності з інвалідністю;

учасники бойових дій на території інших держав з інвалідністю;

ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

члени сім’ї загиблих або зниклих безвісти військових внаслідок війни чи Революції Гідності;

члени сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України.

Як стати в чергу на отримання квартири

Рішення про надання житла ухвалює місцева влада – сільські, селищні чи міські ради, зважаючи на наявність вільних квартир.

Відповідно стати в чергу на квартиру можна, звернувшись із заявою до:

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчого комітету місцевої ради;

адміністрацію підприємства, де працює ветеран.

Заяву для взяття на квартирний облік мають підписати усі члени сім’ї учасника бойових дій. Окрім заяви, потрібно подати такі документи:

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків.

Після розгляду документів ветерану надають довідку про взяття на квартирний облік або відмову з поясненням причин.

Важливо! Відмовити у наданні житла ветерану можуть через неповний пакет документів або відсутність потреби у покращенні житлових умов.