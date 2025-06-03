Хто має право на отримання квартири
Стати в чергу на квартиру учасники бойових дій можуть за місцем роботи або місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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На житло від держави мають право претендувати ветерани, які брали участь у захисті України і відповідають певним критеріям. Отримати квартиру можуть:
- люди з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, зокрема учасники АТО/ООС;
- учасники Революції Гідності з інвалідністю;
- учасники бойових дій на території інших держав з інвалідністю;
- ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;
- члени сім’ї загиблих або зниклих безвісти військових внаслідок війни чи Революції Гідності;
- члени сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України.
Як стати в чергу на отримання квартири
Рішення про надання житла ухвалює місцева влада – сільські, селищні чи міські ради, зважаючи на наявність вільних квартир.
Відповідно стати в чергу на квартиру можна, звернувшись із заявою до:
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- виконавчого комітету місцевої ради;
- адміністрацію підприємства, де працює ветеран.
Заяву для взяття на квартирний облік мають підписати усі члени сім’ї учасника бойових дій. Окрім заяви, потрібно подати такі документи:
- довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;
- копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків.
Після розгляду документів ветерану надають довідку про взяття на квартирний облік або відмову з поясненням причин.
Важливо! Відмовити у наданні житла ветерану можуть через неповний пакет документів або відсутність потреби у покращенні житлових умов.