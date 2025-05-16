Яку пільгу мають батьки ветерана

Якщо вони проживають разом із ветераном, то мають право на знижку у розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг, передає 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Таке право передбачене законом і поширюється на всіх членів родини, які зареєстровані та фактично мешкають із ветераном. Щоб отримати пільгу, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання та надати підтвердні документи.

Право на пільгу мають родичі ветерана, які проживають із ним, зокрема:

дружина чи чоловік;

діти до 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю;

непрацездатні батьки;

опікуни чи доглядальники ветерана з інвалідністю I групи.

Тобто мати ветерана, яка мешкає разом із ним, теж може отримувати знижку на комунальні послуги.

Пільги на газ

Сім’ї, які повністю складаються з непрацездатних осіб, можуть отримати 75% знижки на оплату газу для опалення. Пільга надається в межах подвійної норми опалювальної площі:

42 квадратні метри на кожного члена сім’ї;

ще 21 квадратний метр на всю родину.

Це правило дозволяє таким домогосподарствам зменшити витрати на комунальні послуги та гарантує доступ до опалення в холодний період року.

Зауважте! Щоб оформити пільгу, учасник бойових дій або його родич має подати заяву до Пенсійного фонду особисто, поштою або через онлайн-сервіс на сайті ПФУ. Для консультацій можна звернутися на гарячу лінію за номером: 0 800 503 753.