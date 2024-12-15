Які пільги матимуть батьки військових
Зокрема на деякі пільги можуть претендувати батьки військових, про це пише 24 канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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Так мати або батько учасника бойових дій можуть отримати пільги:
- щодо плати за житло;
- на комунальні послуги ;
- на паливо.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю,
– зазначають у Міністерстві.
Зауважте! Крім того, якщо в складі родини є особи, які мають право на знижку в розмірі менше ніж 75%, то спочатку вона обчислюється в максимально можливому розмірі 75% відповідна знижка плати.
Пільги для непрацездатних батьків
Для родин, що складаються лише з непрацездатних осіб (наприклад, батько та мати не можуть працювати), надається знижка у 75% за користування газом.
Йдеться про опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі:
- 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку плати;
- 21 квадратний метр на родину.
Зверніть увагу! Для отримання пільг батьки мають проживати разом зі своєю дитиною, яка є учасником бойових дій. Однак на пільги не впливає вид житла чи форма власності на нього.