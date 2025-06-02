Як зміниться порядок виплат

Відтепер право на виплати з’являтиметься у рідних ще деяких категорій загиблих військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі смерті військового відтепер визначатимуть у Мінекономіки та Мінфінансів. Мова йде про тих громадян, яких призвали в навчальні та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві.

Згідно з рішенням уряду, право на виплати з’являтиметься:

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобовʼязаного, резервіста або особи, звільненої з військової служби, смерть якої настала впродовж року після звільнення її з військової служби – з дати складання актового запису про смерть;

Якщо військовослужбовець, військовозобов′язаний або резервіст загинув (помер), його тіло не впізнали, але згодом встановили відомості про нього, яких бракувало під час державної реєстрації смерті – дати внесення змін до актового запису про смерть стосовно встановлення особи.

Збільшення розміру виплат

Сума виплат військовому зросте, якщо йому під час переогляду після звільнення зі служби встановлять вищу групи інвалідності або змінять її причинний зв′язок.

У такому разі він отримуватиме допомогу із розрахунку прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.