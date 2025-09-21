Кому можна уникнути повірки лічильника?

Перед стартом опалювального сезону питання повірки лічильників стає особливо актуальним, адже від цього залежить правильність нарахувань за тепло, газ та воду, нагадує 24 Канал. Водночас у 2025 році для окремих категорій громадян передбачені винятки.

Як зазначають у Мінекономіки, мешканці тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій звільняються від обов’язкової повірки на час воєнного стану. Після його завершення встановлені конкретні строки: жителі окупованих територій повинні пройти перевірку лічильників.

Хто повинен здійснювати повірку та скільки вона коштує?

Для решти споживачів правило залишається чинним: лічильники необхідно перевіряти в середньому раз на чотири роки. Процедуру можна замовити у будь-якій сертифікованій організації, а її вартість залежить від регіону та типу приладу: від 350 до понад 1 000 гривень.

У "Газмережі" також нагадують, що результати повірки оформлюються офіційними документами: актом із зазначенням показань та даних лічильника, а також свідоцтвом про відповідність із датою наступної перевірки.

Важливо! Усі ці документи обов’язково потрібно передати вашому постачальнику комунальних послуг.

Що відомо про повірку лічильників в Україні: коротко про головне