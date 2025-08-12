Як і коли проводять повірку лічильників?

Для точного обліку природного газу кожен газовий лічильник підлягає періодичній повірці, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

Процедура проводиться через встановлений проміжок часу:

для лічильників класу 1,0 – кожні 2 роки;

для лічильників класу 1,5 – кожні 8 років.

Газові лічильники можна застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку. Для побутових споживачів всі роботи, проводять виключно фахівці Оператора газорозподільних мереж.

При знятті лічильника на повірку проводиться його обстеження, перевіряється наявність та цілісність пломб, відсутність на приладі пошкоджень, номер лічильника, завод-виробник, рік випуску, дата останньої повірки, останній показник та функціонування.

Якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу не повірений з вини споживача, показання лічильника вважаються недійсними і проводиться нарахування за спожитий газ за нормами споживання.

Хто платитиме за повірку лічильника?

Періодична повірка лічильників газу, а також демонтаж та ремонт, виконується за рахунок Оператора газорозподільної мережі.

Натомість не побутові споживачі самостійно контролюють строки спливу міжповірочних інтервалів, а також забезпечують проведення періодичної повірки лічильників за власний рахунок.

З ініціативи споживача або газорозподільної організації може проводитися позачергова повірка або експертиза лічильника. Витрати, пов’язані з позачерговою повіркою лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення.