укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України
view count
time for reading2 хв

"Шахеди" знову у небі над Україною: для яких областей загроза

Софія Рожик
Україну атакують "Шахеди" / Фото Getty Images

Російські ударні безпілотники увечері 22 березня почали чергову атаку на Україну. Повітряні сили попереджають про загрозу.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, завжди дбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські цілі.

Дивіться також Збиватиме усі російські літаки, – авіаексперт сказав, як Київ може отримати здатну на це ракету

Де летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

18:46, 22 березня

Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

18:31, 22 березня

БпЛА з півночі курсом на Суми.

18:29, 22 березня

БпЛА з Полтавщини на Черкащину курсом на Чигирин.

18:21, 22 березня

Харківщина: БпЛА курсом на Вільшани.

17:56, 22 березня

Нові БпЛА із Сумщини курсом на Полтавщину.