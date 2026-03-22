24 Канал Новости Украины
"Шахеды" снова в небе над Украиной: для каких областей угроза

София Рожик
Украину атакуют "Шахеды" / Фото Getty Images

Российские ударные беспилотники вечером 22 марта начали очередную атаку на Украину. Воздушные силы предупреждают об угрозе.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, всегда заботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские цели.

Где летят вражеские цели?

18:46, 22 марта

Несколько групп БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

18:31, 22 марта

БпЛА с севера курсом на Сумы.

18:29, 22 марта

БпЛА с Полтавщины на Черкасщину курсом на Чигирин.

18:21, 22 марта

Харьковщина: БпЛА курсом на Ольшаны.

17:56, 22 марта

Новые БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.