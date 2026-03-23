Об этом сообщает Укринформ.

Что известно о заседании Совбеза ООН 23 марта?

Запрос на заседание Совета Безопасности ООН подала украинская делегация. Цель – обсуждение российского террора. В частности, усиления ракетных обстрелов.

Заседание будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

Обратите внимание, в марте в Совбезе председательствуют Соединенные Штаты Америки.

От секретариата ООН доклады будут иметь заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Заседание стартует в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущем заседании под председательством Мелании Трамп обсуждали разрушительные последствия вторжения России в Украину для детей и образования.