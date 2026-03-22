Известно, что 21 марта 2026 года украинские беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что неподалеку от этого НПЗ расположен аэродром "Энгельс-2".

Что известно о возможной атаке России по Украине?

Роман Свитан подчеркнул, что удары по аэродрому "Энгельс-2" очень важны для Украины, ведь в последнее время там замечали передвижения вражеских бортов.

Есть впечатление, что сегодня ночью россияне могут нанести массированный удар,

– отметил он.

По мнению полковника запаса ВСУ, мощные атаки Украины по территории России подтверждают, что наши военные таким образом могли пробовать остановить подготовку противника к очередному ракетному обстрелу.

Он призвал людей быть максимально осторожными в ближайшее время, если будут появляться сообщения о воздушной тревоге.

Все потому, что оккупанты могут подготовить те бомбардировщики, которые остались целыми после атак нашего государства.

Интересно. Беспилотники Украины атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод России в Уфе. Это произошло 22 сентября 2026 года. Этот НПЗ расположен более чем в 1 200 километрах от границы Украины.

Кроме того, по словам Романа Свитана, ближайшие дни оккупанты могут развернуть наступательные операции вдоль линии фронта. Это, вероятно, связано с приближением 9 мая, чтобы к этой дате было о чем отчитаться Владимиру Путину.

Полковник запаса ВСУ также добавил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам очень полезны для Украины, поэтому важно, чтобы они были регулярными, чтобы противник постоянно имел убытки.

Атак по России: последние новости