Відомо, що 21 березня 2026 року українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що неподалік від цього НПЗ розташований аеродром "Енгельс-2".

Що відомо про можливу атаку Росії по Україні?

Роман Світан підкреслив, що удари по аеродрому "Енгельс-2" дуже важливі для України, адже останнім часом там помічали пересування ворожих бортів.

Є враження, що сьогодні вночі росіяни можуть завдати масованого удару,

– зауважив він.

На думку полковника запасу ЗСУ, потужні атаки України по території Росії підтверджують, що наші військові таким чином могли пробувати зупинити підготовку противника до чергового ракетного обстрілу.

Він закликав людей бути максимально обережними найближчим часом, якщо з'являтимуться повідомлення про повітряну тривогу.

Все тому, що окупанти можуть підготувати ті бомбардувальники, які залишились цілими після атак нашої держави.

Цікаво. Безпілотники України атакували ще один нафтопереробний завод Росії в Уфі. Це сталося 22 вересня 2026 року. Цей НПЗ розташований за понад 1 200 кілометрів від кордону України.

Крім того, за словами Романа Світана, найближчими днями окупанти можуть розгорнути наступальні операції вздовж лінії фронту. Це, ймовірно, пов'язано із наближенням 9 травня, щоб до цієї дати було про що відзвітувати Володимиру Путіну.

Полковник запасу ЗСУ також додав, що удари по російських нафтопереробних заводах є дуже корисними для України, тому важливо, щоб вони були регулярними, аби противник постійно мав збитки.

