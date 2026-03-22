Нежелание Ирана капитулировать связано с контролем над Ормузским проливом, через который проходит около пятой части мировых поставок топлива. Об этом пишет The Washinghton Post.

Почему Иран не сдается, несмотря на большие потери?

При частичном закрытии пролива Тегеран стремится сделать любую агрессию чрезвычайно дорогой для противников. Лидеры Ирана считают, что контроль над проливом и способность выдержать удары США и Израиля является краткосрочной победой.

Пока режим существует, они могут терроризировать регион и международные рынки через цены на нефть и газ. Для них это и есть победа. Они не испытывают давления вести переговоры,

– объяснил один из европейских дипломатов, базирующийся в Персидском заливе.

По оценке дипломата, экономическое влияние конфликта на США и их европейских союзников пока "умеренное" и не достигает критического уровня, который бы повысил давление на США относительно переговоров.

Однако рост цен на энергоносители вызывает беспокойство в Вашингтоне. Так, министерство финансов США пыталось успокоить энергетические рынки, сняв санкции с иранской нефти, что уже была загружена на суда.

Чиновники Катара и Омана на прошлой неделе начали контактировать с Ираном относительно возможного прекращения огня, придя к выводу, что даже значительное военное преимущество США и Израиля не сможет быстро свергнуть иранское правительство.

Тегеран в свою очередь заявил, что будет рассматривать переговоры только после того, как США и Израиль прекратят атаки.

По словам иранского дипломата, Иран не остановит атаки на американские интересы, пока Вашингтон не согласится на ряд гарантий ненападения, включая компенсации за ущерб войны, которые Тегеран считает необходимыми для предотвращения новых атак со стороны Израиля и США.

Последовательные убийства высокопоставленных чиновников Ирана, по словам одного европейского дипломата, уменьшили мотивацию Тегерана вести переговоры.

Особенно смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который имел уникальные возможности для общения с Западом, разрушила перспективы диалога. В течение лет Лариджани поддерживал закулисный канал связи с США через Европу и перед своей смертью, по сообщениям, пытался найти пути через Москву для переговоров с администрацией Трампа.

Сейчас Тегеран делает дерзкие публичные заявления, в которых обещает отомстить своим врагам.

Длинная война может иметь краткосрочную выгоду для Ирана, но, в конце концов, обернется против него. Такое мнение высказал Реюэль Марк Герехт, бывший офицер американской разведки по вопросам Ирана и старший научный сотрудник Фонда защиты демократий в Вашингтоне.

"Со временем, в долгой войне почти ничего не будет работать в Иране", – отметил эксперт.

Массовые разрушения из-за тысяч авиаударов США и Израиля сделают правительство Ирана менее способным реагировать на существующие проблемы и могут спровоцировать новые волны народного недовольства.

"Самые критические моменты для них (иранских властей – 24 Канал) не во время боя, когда они выдерживают удары, а тогда, когда удары прекратятся", – подытожил он.

Закрытие Ормузского пролива: последние новости