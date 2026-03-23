Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что США уже обстреливают иранское побережье пролива и вряд ли долго будут терпеть эту схему.

Кто выиграет из-за ограничений в Ормузском проливе?

США конечно недовольны, потому что Иран фактически зарабатывает на "услуге", на которую не имеет права, – и эти средства идут на финансирование войны.

Иран действует как "соловей-разбойник" из детских сказок, потому что только часть Ормузского пролива является внутренними их водами, другая часть принадлежит Оману, а центр – это международные воды,

– объяснил Ус.

Владельцы танкеров платят, потому что простой стоит дороже. В то же время остается вопрос, как именно средства передать Ирану, который находится под санкциями, и какие банки или биржи к этому привлечены.

Военная операция против Ирана продолжается, и последние дни американцы используют новейшие бомбы, чтобы устранить угрозу для судов. Потому что через пролив везут не только нефть и газ, но и другие критические грузы, в частности карбамид.

"Это важное удобрение для сельского хозяйства. Второй мировой экспортер карбамида – Оман, третий – Саудовская Аравия, и когда они ограничены в поставках, это усиливает позиции первого экспортера – России. Поэтому это очередной повод присмотреться к роли России в войне у Ормузского пролива", – сказал Ус.

Обратите внимание! Мир рискует остаться без газа, последние танкеры со сжиженным газом прибывают в порты. Катар, который производит значительную часть мирового природного газа, прекратил экспорт из-за блокирования Ормузского притока. В то же время завод Ras Laffan был поврежден иранскими ракетами.

