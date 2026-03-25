Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Які вимоги щодо миру висунув Іран?

Джерела повідомили, що Корпус вартових ісламської революції (КСІР) зміцнив свої позиції всередині іранської влади та висунув вимоги до адміністрації Дональда Трампа.

Іранці вимагають:

закриття всіх американських баз у Перській затоці,

виплату компенсацій за завдані Ірану удари,

зняття усіх санкцій з Ірану,

новий порядок у Ормузькій протоці, який дозволить стягувати плату з суден, що проходять цим водним шляхом (схоже на практику в Суецькому каналі),

гарантії, що війна не розпочнеться знову,

припинення ізраїльських ударів по угрупуванню "Хезболла", яке підтримує Іран,

право зберігати ракетну програму без будь-яких договорів, які її обмежуватимуть.

Як у США прокоментували ці вимоги?

Американський чиновник назвав іранські вимоги "нереалістичними та безглуздими". За словами представників США та арабських країн, така позиція Ірану ускладнює досягнення угоди більше, ніж до початку війни, яку розпочали США та Ізраїль.

Також джерела видання підтвердили, що надіслані повідомлення у межах нового дипломатичного раунду надійшли минулого тижня через посередників із Близького Сходу, тоді як прямі контакти між США та Іраном наразі відсутні.