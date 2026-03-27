Это создает ощущение растерянности и внутреннего раскола во власти США.
Смотрите также Цены на бензин – это еще мелочи: Кулеба назвал самое страшное последствие войны Трампа против Ирана
Что известно об отношении Трампа к войне с Ираном?
Президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует "усталость" от войны с Ираном, что отражается в противоречивой риторике его администрации. В Белом доме фактически нет единого подхода к тому, как объяснять американцам и миру этот конфликт.
По информации американских медиа, Трамп пытается избегать прямого признания полномасштабной войны. Он неоднократно избегает этой формулировки, чтобы не поднимать вопрос о необходимости официального разрешения Конгресса, однако в своих выступлениях иногда все же использует слово "война".
Такой подход лишь усиливает ощущение, что президент стремится дистанцироваться от затяжного конфликта. Аналитики считают, что изменение тона связано именно с личной усталостью Трампа от войны, которая затянулась и не дает быстрых результатов.
В то же время в самом Белом доме звучат значительно более жесткие заявления. Часть команды настаивает на продолжении силового давления на Иран и использует агрессивную риторику.
Официально же администрация пытается называть войну "военной операцией" или "активными боевыми действиями", избегая четких определений. Это еще больше подчеркивает разрыв между публичными сигналами и реальной ситуацией.
Кроме того, коммуникационная стратегия администрации вызывает критику из-за попыток подать войну в упрощенном или даже развлекательном формате. Некоторые информационные материалы, в частности видео с элементами мемов, вызвали возмущение среди ветеранов и экспертов.
Критики отмечают, что такие подходы "обесценивают войну и человеческие потери". По мнению аналитиков, именно "усталость" Трампа от конфликта может объяснять такую непоследовательность. Президент одновременно стремится снизить накал и показать силу, что приводит к противоречивым сигналам как для американского общества, так и для союзников.
[Трампу] немного надоедает Иран. Не то чтобы он жалел об этом или что-то такое – ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше,
– сказал высокопоставленный чиновник.
Без четкой позиции США рискуют потерять доверие партнеров, а противники могут использовать информационный хаос в свою пользу.
Война США с Ираном: последние новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы по просьбе правительства Ирана откладывает начало ударов по энергетической инфраструктуре на 10 дней. Спокойствие в стране должно продлиться до 6 апреля 2026 года.
В США заявили, что не будут ослаблять давление на Иран и готовы наносить новые удары. Более того, появилась информация, что американских десантников уже перебросили в регион, что может быть подготовкой к наземной операции.
Стив Уиткофф заявил, что США хотят убедить Иран в отсутствии лучшей альтернативы, чем принятие условий США для окончания войны на Ближнем Востоке. Иранские чиновники, несмотря на публичный отказ, демонстрируют заинтересованность в переговорах, но высшее руководство страны еще не приняло окончательного решения.