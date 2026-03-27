Об этом заявил специальный представитель Стив Уиткофф, передает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

В чем США хотят убедить Иран?

По словам журналиста, Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон уже передал Ирану предупреждение в том, что "им не стоит снова ошибаться в расчетах", и сообщил о желании Тегерана закончить войну с США.

Позже Равид со ссылкой на источник, осведомлённый с посредническими усилиями, отметил, что несмотря на публичное заявление Ирана об отклонении предложения США, чиновники страны демонстрируют заинтересованность в переговорах.

В то же время иранские чиновники до сих пор не дали окончательного ответа на предложение (о сделке – 24 Канал),

– написал он.

По словам собеседника журналиста, посредники давят на Тегеран, чтобы тот согласился на встречу в ближайшие дни, но иранские чиновники утверждают, что высшее руководство страны еще не приняло решение.

"Ключевой вопрос для посредников – добиться того, чтобы встреча состоялась. Но главной проблемой была недоверие и подозрения иранской стороны в том, что США снова их обманывают", – добавил источник.

Что происходит между США и Ираном?