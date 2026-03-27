Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Какие планы имеют американцы на Ближнем Востоке?

Источники издания в Министерстве войны США заявляют, что дополнительные американские силы могут присоединиться к примерно 5 тысячам морских пехотинцев и тысяч элитных десантников 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже находятся на Ближнем Востоке.

Пока неизвестно, куда именно направят еще 10 тысяч американских военных. Однако, вероятно, их разместят в пределах досягаемости Ирана и острова Харк.

Справочно! Остров Харк – это ключевой иранский нефтяной терминал в Персидском заливе, через который проходит около 90% всего экспорта сырой нефти страны, что делает его критически важной стратегической целью в геополитических конфликтах.

Отметим: наблюдатели и военные эксперты не исключают того, что Дональд Трамп может отдать приказ о захвате острова для обеспечения судоходства через Ормузский пролив, который сейчас блокирует Иран.

Все объявления о развертывании войск будут поступать от Министерства войны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда имеет в своем распоряжении все военные возможности,

– подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Что говорят в США и в Иране о прекращении огня и переговоров?