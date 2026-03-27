Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Какие планы имеют американцы на Ближнем Востоке?
Источники издания в Министерстве войны США заявляют, что дополнительные американские силы могут присоединиться к примерно 5 тысячам морских пехотинцев и тысяч элитных десантников 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже находятся на Ближнем Востоке.
Пока неизвестно, куда именно направят еще 10 тысяч американских военных. Однако, вероятно, их разместят в пределах досягаемости Ирана и острова Харк.
Справочно! Остров Харк – это ключевой иранский нефтяной терминал в Персидском заливе, через который проходит около 90% всего экспорта сырой нефти страны, что делает его критически важной стратегической целью в геополитических конфликтах.
Отметим: наблюдатели и военные эксперты не исключают того, что Дональд Трамп может отдать приказ о захвате острова для обеспечения судоходства через Ормузский пролив, который сейчас блокирует Иран.
Все объявления о развертывании войск будут поступать от Министерства войны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда имеет в своем распоряжении все военные возможности,
– подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Что говорят в США и в Иране о прекращении огня и переговоров?
Президент Трамп заявил, о продлении запрета на удары по энергетической инфраструктуре Ирана еще на 10 дней. Глава Белого дома указал, что сделал это по требованию Ирана, при этом переговоры продвигаются.
В то же время высокопоставленный иранский чиновник в комментарии Джереми Скеилл заявил, что слова американского президента не соответствуют действительности, подчеркнув, что Иран не обращался ни с какими запросами относительно возможных атак США.
Напомним, 23 марта Трамп уже объявлял короткую пятидневную паузу в ударах после переговоров о прекращении боевых действий.
Со своей стороны политтехнолог Тарас Загородний отмечает, что ключевая цель США – не допустить появления ядерного оружия у Ирана, и Вашингтон не откажется от этого курса.