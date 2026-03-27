Про це заявив спеціальний представник Стів Віткофф, передає журналіст Axios Барак Равід в соцмережі Х.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

У чому США хочуть переконати Іран?

За словами журналіста, Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон уже передав Ірану попередження у тому, що "їм не варто знову помилятися в розрахунках", і повідомив про бажання Тегерану закінчити війну зі США.

Пізніше Равід з посиланням на джерело, обізнане з посередницькими зусиллями, зазначив, що попри публічну заяву Ірану про відхилення пропозиції США, чиновники країни демонструють зацікавленість у переговорах.

Водночас іранські чиновники досі не дали остаточної відповіді на пропозицію (про угоду – 24 Канал),

– написав він.

За словами співрозмовника журналіста, посередники тиснуть на Тегеран, щоб той погодився на зустріч найближчими днями, але іранські чиновники стверджують, що вище керівництво країни ще не ухвалило рішення.

"Ключове питання для посередників – домогтися того, щоб зустріч відбулася. Але головною проблемою була недовіра та підозри іранської сторони в тому, що США знову їх обманюють", – додало джерело.

Що відбувається між США та Іраном?