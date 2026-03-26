Про це заявив журналіст The Wall Street Journal з посиланням на три джерела у Сенаті США.

Що відомо про можливу наземну операцію США в Ірані?

Журналіст заявив, що принаймні троє республіканців у Конгресі, "рішуче натякають" на початок наземної операції в Ірані.

Серед них, голови Збройних сил Палати представників та Сенату.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США розглядають можливість розгортання тисяч американських військових для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харг.

Так, були дані, що близько 2 500 морпіхів і десантні кораблі США направляються для можливої висадки в Ірані.

Водночас використання наземних військ може мати значні політичні ризики для Трампа. Серед причин – низька підтримка іранської кампанії серед американців.

