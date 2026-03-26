Як скоротяться постачання СПГ?

До війни аналітики очікували, що світові поставки СПГ зростуть цього року на 10% – до 460 –484 мільйонів тонн. Це зростання мали забезпечити нові потужності у США та Катарі, пише Reuters.

Дивіться також Країна Африки може постачати газ до України: Зеленський оголосив подробиці

Тепер же блокування Іраном Ормузької протоки та пошкодження газових потужностей у Катарі змусили провідні аналітичні компанії, такі як S&P Global Energy, ICIS, Kpler та Rystad Energy, скоротити прогнози. На їхню думку, світові поставки СПГ можуть скоротитися до 35 мільйонів тонн.

Для розуміння: такий обсяг еквівалентний приблизно 500 танкерам СПГ. Цього достатньо, щоб покрити понад половину річного імпорту Японії або потреби Бангладеш протягом п’яти років.

Річ у тім, що Катар і Ормузька протока є ключовими для експорту скрапленого газу з Близького Сходу:

Через Ормуз проходить 20% світових потоків скрапленого газу, а Тегеран блокує цей маршрут для більшості танкерів від початку війни.

До того ж удари Ірану по Катару вже вивели з ладу виробництво 12,8 мільйона тонн газу на рік на термін від 3 до 5 років.

Через це у світі вже виник дефіцит газу. І США, які є найбільшим експортером СПГ у світі, навряд чи зможуть його компенсувати. Адже їхні експортні потужності й так вже працюють на повну, а більшість обсягів прописана у довгострокових контрактах.

Неможливо легко замінити втрачені обсяги, і жодна оптимізація портфелів чи обміни поставками не закриють розрив між пропозицією і попитом… Це серйозний удар по енергетичній безпеці країн,

– говорить аналітик Energy Flux News Себ Кеннеді.

Нагадаємо! На початку березня Катар був змушений закрити найбільший у світі завод з виробництва СПГ через удар іранських дронів. Це одразу сколихнуло енергетичні ринки.

Як змінюються попит та ціни на газ?

На тлі дефіциту газу ціни на СПГ в Азії вже підскочили на цілих 143% від початку війни в Ірані 28 лютого. Це вже другий серйозний стрибок за останні чотири роки після вторгнення Росії в Україну.

Ба більше, ціна сягнула трирічного максимуму — 25,30 долара за мільйон британських теплових одиниць (mmBtu). І позитивних прогнозів поки немає. Аналітики вважають, що ціни залишатимуться вище комфортного рівня щонайменше до 2027 року.

Відповідно, попит на СПГ падає, особливо у країнах Азії, які близько 80% скрапленого газу отримують саме з Катару.

Бангладеш та Індія намагаються знайти заміну газу, переходячи на вугілля та внутрішній газ.

Пакистан уже запровадив чотириденний робочий тиждень для економії енергії.

Китай, який є найбільшим імпортером СПГ, вже почав зменшувати залежність від нього, нарощуючи власний видобуток газу.

Ми вже спостерігаємо процес руйнування попиту,

– заявив голова Pakistan GasPort Ікбал Ахмед.

Фахівці додають, що криза, вочевидь, підштовхне країни Азії активніше розвивати внутрішні ресурси. У перспективі це означатиме довгострокове зниження попиту на СПГ у світі.

Зауважте! Поки що ж на тлі обмеженої пропозиції країнам Європи та Азії доведеться серйозно конкурувати за обмежені постачання СПГ. Про це заявив голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол, пише Euractiv.

Як Європа страждає від дефіциту газу?