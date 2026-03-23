Чому ЄС шукає газ у Алжирі?

Свою увагу ЄС звернув на Алжир, який має один із найбільших запасів нафти й природного газу в Африці, пише Bloomberg.

Раніше африканська країна вже опинялася у подібній ситуації. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році європейські лідери їздили до Алжиру, щоб домовитися про постачання газу.

Тепер ситуація повторюється, і саме ця країна може пом'якшити енергетичну кризу в Європі, спричинену зупинкою експорту зі Сходу.

Наразі Алжир входить до числа найбільших постачальників енергоресурсів до ЄС.

Проте зараз запити на постачання газу країна отримує не лише з Європи, а й з віддалених регіонів, наприклад.

Аналітики зазначають, що такий ажіотаж навколо Алжиру свідчить про глобальний дефіцит енергоресурсів. Тож Європі, вочевидь, доведеться ще позмагатися за додаткові контракти.

Важливо! На тлі такого великого попиту Алжир може отримати значний економічний зиск. Однак головне питання залишається у тому, чи вистачить у цієї африканської країни експортних можливостей, зважаючи на власний високий внутрішній попит і чинні контракти.

Які країни Європи роблять ставку на Алжир?

На тлі газового дефіциту Італія та Іспанія вже ведуть переговори з Алжиром про збільшення постачання скрапленого газу. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні цього тижня особисто вирушить до країни для перемовин, пише Reuters.

В офісі прем'єрки повідомили, що вона буде в Алжирі у середу, однак деталей не надали.

Втім, раніше міністр енергетики країни Джільберто Фратін повідомляв, що зараз Італія веде переговори з кількома країнами, щоб компенсувати дефіцит газу після ударів Ірану по Катару. Серед низ розглядають і Алжир.

Річ у тім, що після 2022 року Алжир став одним із головних постачальників газу для Італії. Зараз він покриває близько 30% річного споживання країни .

. Водночас Катар раніше забезпечував близько 10% потреб Італії у газі. Але після атак повідомив італійській компанії Edison, що не зможе виконати свої контрактні зобов’язання на квітень.

Зауважте! Італія переорієнтовується на катарський газ ще й тому, що перспективи експорту енергоресурсів з Близького Сходу невідомі. Наприклад, газова компанія QatarEnergy вже повідомила, що пауза в постачанні може затягнутися, оскільки інфраструктура країни значно постраждала через війну.

