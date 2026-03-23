Хто ще може постачати газ в Україну?

Однією з таких країн може стати Мозамбік, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також Газ під ударом: ОАЕ відновили ключовий завод, але експорт фактично зупинено

Володимир Зеленський Президент України Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

Він додав, що Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів, а Мозамбік – в українському досвіді й технологіях для посилення внутрішньої безпеки. Також держава прагне захистити людей від терору.

Говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки,

– написав Зеленський.

Зауважте! Мапуту та Київ домовились, що команди працюватимуть разом.

Хто ще допоможе Україні з газом?

Нагадаємо, що ще одним партнером для нарощування постачання газу до України стане Румунія. Під час пресконференції президент України повідомив, що Київ обговорює з Бухарестом проєкти для спільної розробки та зберігання природного газу.

І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням, дуже хочемо, щоб ми знайшли таку допомогу Україні під час, коли "рускі" просто руйнують усі наші резервуари,

– зазначив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Водночас у лютому поточного року Нафтогаз вперше імпортував американський скраплений газ через СПГ-термінал у Німеччині.

Що ще відомо про ситуацію з газом?