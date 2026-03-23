Хто ще може постачати газ в Україну?
Однією з таких країн може стати Мозамбік, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.
Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.
Він додав, що Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів, а Мозамбік – в українському досвіді й технологіях для посилення внутрішньої безпеки. Також держава прагне захистити людей від терору.
Говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки,
– написав Зеленський.
Зауважте! Мапуту та Київ домовились, що команди працюватимуть разом.
Хто ще допоможе Україні з газом?
Нагадаємо, що ще одним партнером для нарощування постачання газу до України стане Румунія. Під час пресконференції президент України повідомив, що Київ обговорює з Бухарестом проєкти для спільної розробки та зберігання природного газу.
І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням, дуже хочемо, щоб ми знайшли таку допомогу Україні під час, коли "рускі" просто руйнують усі наші резервуари,
– зазначив Володимир Зеленський.
Зверніть увагу! Водночас у лютому поточного року Нафтогаз вперше імпортував американський скраплений газ через СПГ-термінал у Німеччині.
Що ще відомо про ситуацію з газом?
- Конфлікт на Близькому Сході може вплинути на постачання та вартість імпортного газу в Україні. Зокрема ескалація призвела до різкого зростання цін на СПГ у Європі та по всьому світі.
- Крім того, Україна планує перехід на когенерацію відповідно до Плану стійкості, яка потребуватиме більше газу. Але він дорожчає, тому знайти кошти на закупівлі, як зазначають експерти, буде непросто.