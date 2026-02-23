Як газ зі США доставлять в Україну?
Деталі в понеділок, 23 лютого, повідомив очільник групи Сергій Корецький. Після регазифікації в Німеччині LNG доставлять трубопроводами через Польщу до України.
Постачання організували у партнерстві з TotalEnergies. За словами Корецького, у лютому ресурс уже доступний в українській системі.
Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами… Крок за кроком,
– написав очільник групи.
Він також підкреслив, що в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує енергетичну безпеку України.
Цікаво! Загалом у 2026 році Нафтогаз планує імпортувати до 1 мільярда кубічних метрів LNG зі США.
Подію також прокоментував Інго Вагнер, голова правління Deutsche ReGas. Там пишаються своїм статусом єдиного LNG-термінала Німеччини, який фінансують та експлуатують приватні компанії.
Окрім того, його перше постачання в Україну підкреслює "стратегічне значення" об'єкта, зокрема для Центральної та Східної Європи.
Що варто знати про купівлю газу зі США?
Нагадаємо, Росія поступово втрачає свій вплив у Європі, тож на заміну її ресурсів приходять американські. Наприклад, нещодавно уряд Боснії та Герцеговини офіційно прийняв листа від компанії зі США, у якому йдеться про наміри будівництва газопроводу Southern Interconnection. Початок заплановано вже на 2026 рік.
До слова, наприкінці січня на термінал у польському Свіноуйсьце доставили першу партію американського LNG для України – майже 100 мільйонів кубічних метрів. Цього обсягу достатньо на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч родин.