Как газ из США доставят в Украину?
Детали в понедельник, 23 февраля, сообщил глава группы Сергей Корецкий. После регазификации в Германии LNG доставят по трубопроводам через Польшу в Украину.
Поставки организовали в партнерстве с TotalEnergies. По словам Корецкого, в феврале ресурс уже доступен в украинской системе.
Для нас это не просто новое направление. Это результат доверия и слаженной работы с партнерами... Шаг за шагом,
– написал глава группы.
Он также подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру каждый дополнительный канал поставки газа повышает энергетическую безопасность Украины.
Интересно! Всего в 2026 году Нафтогаз планирует импортировать до 1 миллиарда кубических метров LNG из США.
Событие также прокомментировал Инго Вагнер, председатель правления Deutsche ReGas. Там гордятся своим статусом единственного LNG-терминала Германии, который финансируют и эксплуатируют частные компании.
Кроме того, его первые поставки в Украину подчеркивает "стратегическое значение" объекта, в частности для Центральной и Восточной Европы.
Что стоит знать о покупке газа из США?
Напомним, Россия постепенно теряет свое влияние в Европе, поэтому на замену ее ресурсов приходят американские. Например, недавно правительство Боснии и Герцеговины официально приняло письмо от компании из США, в котором говорится о намерениях строительства газопровода Southern Interconnection. Начало запланировано уже на 2026 год.
К слову, в конце января на терминал в польском Свиноуйсьце доставили первую партию американского LNG для Украины – почти 100 миллионов кубических метров. Этого объема достаточно на месяц зимнего потребления для около 700 тысяч семей.