Как газ из США доставят в Украину?

Детали в понедельник, 23 февраля, сообщил глава группы Сергей Корецкий. После регазификации в Германии LNG доставят по трубопроводам через Польшу в Украину.

Смотрите также Газ и нефть в Украине под ударами: какие последствия и возможны ли отключения не только света

Поставки организовали в партнерстве с TotalEnergies. По словам Корецкого, в феврале ресурс уже доступен в украинской системе.

Для нас это не просто новое направление. Это результат доверия и слаженной работы с партнерами... Шаг за шагом,

– написал глава группы.

Он также подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру каждый дополнительный канал поставки газа повышает энергетическую безопасность Украины.

Интересно! Всего в 2026 году Нафтогаз планирует импортировать до 1 миллиарда кубических метров LNG из США.

Событие также прокомментировал Инго Вагнер, председатель правления Deutsche ReGas. Там гордятся своим статусом единственного LNG-терминала Германии, который финансируют и эксплуатируют частные компании.

Кроме того, его первые поставки в Украину подчеркивает "стратегическое значение" объекта, в частности для Центральной и Восточной Европы.

Что стоит знать о покупке газа из США?