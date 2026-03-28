В то же время американские чиновники предупреждают: ближайшие недели могут стать решающими, пишет Bloomberg.

Смотрите также Иран солгал об уничтожении склада украинских беспилотников в Дубае

Будет ли большая война?

Заявления и сигналы от США о возможном развитии конфликта вокруг Ирана вызвали новую волну обсуждений в международных медиа. Несмотря на опасения союзников, Вашингтон пока не планирует наземной военной операции против Ирана, хотя напряжение в регионе остается высоким.

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты передали союзникам четкие сигналы об отсутствии планов по немедленному вторжению в Иран. Речь идет о том, что администрация Дональд Трамп пока не рассматривает сценарий масштабной наземной операции, несмотря на обострение ситуации.

В то же время американская сторона не исключает других форм военного давления, включая ограниченные удары или демонстрацию силы. Такие действия могут использоваться как инструмент сдерживания Ирана на фоне более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Reuters, сам Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас пытается избежать дальнейшей эскалации и делает ставку на дипломатию.

Мы приостановили удары по энергетическим объектам Ирана, потому что переговоры продвигаются хорошо. Я думаю, что мы имеем шанс достичь результата без дальнейшего обострения, но ситуация остается очень чувствительной,

– сказал он.

В то же время в Вашингтоне признают, что ситуация может измениться в любой момент в зависимости от действий Тегерана. Именно поэтому военный сценарий полностью не снят с повестки дня, хотя и не является приоритетным сейчас.

Американские чиновники пытаются успокоить партнеров, которые опасаются развертывания масштабной войны. По данным медиа, союзники получили четкое сообщение: США не стремятся к наземному вторжению, но готовы действовать в случае обострения.

Параллельно звучат более жесткие предупреждения. В частности, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что ближайший период может стать решающим.

Ближайшие несколько недель будут критическими для определения дальнейшего развития ситуации. Мы хотим дипломатического решения, но должны быть готовыми к различным сценариям, если Иран выберет другой путь,

– отметил Рубио.

На этом фоне международные аналитики отмечают: хотя риск полномасштабной наземной операции пока невысок, эскалация может произойти в любой момент. Особенно учитывая сложную ситуацию в регионе и взаимные угрозы между сторонами.

