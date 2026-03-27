Военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что если Иран не пойдет на уступки, то США могут начать наземную операцию.
Готовы ли США и Иран к взаимным уступкам?
Иран категорически отклоняет американские требования и выдвигает собственные абсурдные условия. Если на переговорах не произойдет серьезных уступок, то стороны и в дальнейшем продолжат находиться в разных реальностях,
– сказал Шарп.
Трамп стоит перед двумя стратегическими вариантами: первый – прекратить боевые действия в одностороннем порядке; второй – усилить военные действия против Ирана.
Если США прекратит боевые действия, а Иран продолжит блокировать пролив и наносить удары по арабским союзникам, это воспримут как американское поражение, что не допустимо для сверхдержавы.
В таком случае США не может просто прекратить огонь, как планировалось изначально. Если переговоры не принесут результата, возможна наземная операция и удары по иранской энергетической инфраструктуре. Однако это может побудить иранцев бить по энергетике арабских союзников.
"Войска могут прибыть в регион за день или два, но любая наземная операция требует тщательной подготовки. Сначала будет масштабная воздушная операция для уничтожения обороны, операция по изоляции театра боевых действий и удары по наземным объектам, а только тогда – аэромобильная или морская атака. Если компромисса не будет, у США есть готовые планы на случай обострения ситуации", – объяснил Шарп.
Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?
- Иранские хакеры, которых связывают с властями, взломали личную электронную почту директора ФБР Каша Пателя и обнародовали архивные письма и личные фото. Правительство США подтвердило правдивость информации, но ситуацию не прокомментировали.
- Трамп демонстрирует признаки усталости от войны с Ираном, что видно из его противоречивых заявлений. В Белом доме вероятно нет позиции по объяснению конфликта, что создает ощущение раскола в американской верхушке.
- В то же время Трамп высказался о захвате острова Харг. Контроль над этим островом позволит США управлять иранской торговлей энергоресурсами и давить на режим.