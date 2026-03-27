Военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что если Иран не пойдет на уступки, то США могут начать наземную операцию.

Смотрите также: Цена нефти стремительно растет: новые последствия решения Трампа

Готовы ли США и Иран к взаимным уступкам?

Иран категорически отклоняет американские требования и выдвигает собственные абсурдные условия. Если на переговорах не произойдет серьезных уступок, то стороны и в дальнейшем продолжат находиться в разных реальностях,

– сказал Шарп.

Трамп стоит перед двумя стратегическими вариантами: первый – прекратить боевые действия в одностороннем порядке; второй – усилить военные действия против Ирана.

Если США прекратит боевые действия, а Иран продолжит блокировать пролив и наносить удары по арабским союзникам, это воспримут как американское поражение, что не допустимо для сверхдержавы.

В таком случае США не может просто прекратить огонь, как планировалось изначально. Если переговоры не принесут результата, возможна наземная операция и удары по иранской энергетической инфраструктуре. Однако это может побудить иранцев бить по энергетике арабских союзников.

"Войска могут прибыть в регион за день или два, но любая наземная операция требует тщательной подготовки. Сначала будет масштабная воздушная операция для уничтожения обороны, операция по изоляции театра боевых действий и удары по наземным объектам, а только тогда – аэромобильная или морская атака. Если компромисса не будет, у США есть готовые планы на случай обострения ситуации", – объяснил Шарп.

Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?