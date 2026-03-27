О потенциальных планах президента Соединенных Штатов сообщает Reuters.

Смотрите также Другого выхода нет: какую наземную операцию может готовить США против Ирана

Почему Харк важен для Ирана?

Остров расположен в 26 километрах от Ирана и почти в 500 километрах к северо-западу от Ормузского пролива. Он принимает большие танкеры, которые не смогут разминуться в мелководных водах Ирана.

Остров обрабатывает 90% экспорта иранской нефти. Это главная причина, почему США рассматривают операцию – ее успешное выполнение позволит контролировать торговлю энергоресурсами Ирана, оказывать экономическое давление и заставить режим аятолл пойти на уступки.

В марте военные США уже наносили удары по острову. Тогда Трамп заявил, что они уничтожили военную инфраструктуру Харка и при необходимости могут прибегнуть к ударам по энергетической инфраструктуре. Reuters сообщает, что президент США всерьез размышляет над проведением операции. В конце месяца Пентагон может прислать дополнительные войска, включая несколько тысяч воздушных десантников, чтобы дать президенту больше возможностей принимать решения.

Почему Харк может стать ловушкой США?

Однако опасность заключается в том, что быстрый захват острова не гарантирует Америке быстрого успеха в войне. Более того, такое решение может стать ловушкой как для военных, так и для самого Трампа.

Захват и оккупация острова Харк, скорее всего, расширят и продлят войну, чем будут способствовать достижению какой-либо решающей победы,

– заявляют Райан Бробст и Кэмерон Макмиллан из Фонда защиты демократии.

Для американских войск проблемой станут массовые атаки дронов, к которым американская армия оказалась не до конца готовой. А для Трампа – смерти американских военнослужащих в войне, которая является непопулярной в США. Потому что уже этой осенью будут довыборы, поражение на которых может стать проблемой для всего второго срока Трампа.

Напрасными могут стать и ожидания президента США, что операция ускорит разблокирование Ормузского пролива, потому что Тегеран может увеличить количество морских мин для еще более масштабного осложнения судоходства.

Поэтому возможность осуществить захват острова может не помочь в достижении целей войны, но привести к новым трудностям для США.

Что происходит в войне Ирана с США?