Військовий оглядач Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що якщо Іран не піде на поступки, то США можуть почати наземну операцію.

Чи готові США та Іран до взаємних поступок?

Іран категорично відхиляє американські вимоги та висуває власні абсурдні умови. Якщо на переговорах не відбудеться серйозних поступок, то сторони й надалі продовжать перебувати в різних реальностях,

– сказав Шарп.

Трамп стоїть перед двома стратегічними варіантами: перший – припинити бойові дії в односторонньому порядку; другий – посилити військові дії проти Ірану.

Якщо США припинить бойові дії, а Іран продовжить блокувати протоку та завдавати ударів по арабських союзниках, це сприймуть як американську поразку, що не припустимо для наддержави.

У такому разі США не може просто припинити вогонь, як планувалося спочатку. Якщо переговори не принесуть результату, можлива наземна операція та удари по іранській енергетичній інфраструктурі. Проте це може спонукати іранців бити по енергетиці арабських союзників.

"Війська можуть прибути в регіон за день чи два, але будь-яка наземна операція вимагає ретельної підготовки. Спочатку буде масштабна повітряна операція для знищення оборони, операція з ізоляції театру бойових дій та удари по наземних об’єктах, а лише тоді – аеромобільна чи морська атака. Якщо компромісу не буде, у США є готові плани на випадок загострення ситуації", – пояснив Шарп.

