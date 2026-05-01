Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин так поспешил выйти на Трампа. По его словам, российский президент просто воспользовался удобным поводом, за которым скрывалось больше, чем одна тема разговора.

Иран дал Путину удобный повод

В этом разговоре Путин пытался задеть сразу несколько тем – и удары по России, и Украину, и "перемирие" на 9 мая. Но сам звонок, как объяснил Жирнов, появился не случайно: в Кремле давно искали способ снова напрямую выйти на Трампа. В Москве и не скрывали, что инициатива контакта была российской.

Напомним! 29 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого они говорили о Ближнем Востоке и войне в Украине. По мнению московского корреспондента Sky News Айвора Беннетта, сам звонок был нужен Кремлю не только для обсуждения текущих тем, но и для того, чтобы Путин снова напомнил Трампу о себе и подчеркнул якобы особый характер их отношений.

Путин, по словам бывшего сотрудника КГБ, уже не раз навязывал себя Вашингтону как посредника в иранском вопросе, а теперь просто дождался удобного случая.

Это действительно была инициатива Российской Федерации. Путин воспользовался моментом, потому что уже не раз предлагал Трампу свои услуги в качестве посредника в иранской войне,

– сказал Жирнов.

Такой возможностью стал приезд в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

К слову! После обострения ситуации на Ближнем Востоке глава МИД Ирана Аббас Арагчи приехал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча длилась более полутора часов, во время нее стороны обсудили войну в регионе, а также действия США и Израиля. Путин заявил, что Россия продолжит стратегические отношения с Ираном и пообещал делать все, что, по его словам, будет отвечать интересам Ирана и региона.

Именно после визита Аракчи у Путина появился удобный повод выйти на Трампа. Жирнов предположил, что до того американский президент не спешил говорить с ним напрямую.

У Путина появился повод позвонить Трампу, потому что Трамп, судя по всему, не брал телефон Путина,

– объяснил Жирнов.

После разговора Москва и Трамп по-разному описывали его содержание. У Трампа говорили прежде всего об Украине, а в Кремле больше давили на тему Ирана. Это, по его мнению, только подтверждает: Путин использовал этот звонок не для одной конкретной темы, а чтобы сразу протолкнуть несколько выгодных для себя месседжей.

Путин хотел навязать Трампу еще и роль посредника

Жирнов обратил внимание, что Путин использовал этот звонок не только для жалоб на удары по российской инфраструктуре. По его словам, Кремль снова попытался продвинуть старую линию о том, что Россия якобы может быть посредником в теме Ирана, хотя сама давно является стороной, заинтересованной в этой истории.

Путин не позиционирует себя как посредник в том смысле, что хочет кому-то помочь. Он является сообщником Ирана. Он является врагом Америки,

– сказал Жирнов.

По его мнению, именно здесь и кроется главный цинизм этого разговора. Путин пытался говорить о мире и посредничестве, хотя сам уже пятый год ведет захватническую войну против Украины и одновременно поддерживает Иран. Такая попытка выглядела не как дипломатия, а как очередное навязывание себя Трампу в момент, когда Москва искала для этого хоть какую-то удобную площадку.

Трамп ему прямо сказал: разберись со своей войной,

– заметил бывший сотрудник КГБ.

Такой маневр Жирнов воспринимает не как проявление силы, а как попытку Путина во что бы то ни стало навязать себя Трампу и сохранить для себя место в американской повестке дня.

Что известно о 9 мая, "перемирии" и параде в Москве?

29 апреля Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом заявил о готовности остановить боевые действия на 9 мая. В Кремле подали это как жест доброй воли, но эксперты отмечают: для Москвы эта дата является сакральной, поэтому любое "перемирие" здесь прежде всего привязано к российской пропаганде, а не к реальному миру.

Аналитики считают, что России нужно такое перемирие не для завершения войны, а чтобы показать, будто именно она диктует условия. По словам Василия Пехньо, Кремль пытается самоутвердиться через символические даты и создать впечатление, что мирный процесс зависит только от Москвы и США. Александр Леонов добавляет: так Путин еще и демонстрирует, будто может договариваться о прекращении огня без Украины.

Однодневное прекращение огня само по себе не работает без четких правил и контроля. Леонов отмечает, что для настоящего перемирия нужны технические механизмы, мониторинг и понятная реакция на нарушения. Без этого Москва может просто использовать паузу в собственных интересах, а потом обвинить Украину в срыве договоренностей.

Еще одна причина, почему Путину нужна тишина на 9 мая, – сам парад в Москве. По оценкам экспертов, Кремль уже не способен показать привычное большое шоу с военной техникой, потому что значительная ее часть уничтожена, находится в ремонте или нужна на фронте. Поэтому Россия пытается обезопасить парад и провести его хотя бы как управляемую пропагандистскую картинку.