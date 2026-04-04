В Белом доме не исключают новых увольнений после отставки генерального прокурора. Об этом пишет Reuters.

Почему Трамп хочет уволить часть высокопоставленных чиновников?

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность более широких изменений в составе кабинета министров на фоне растущего политического давления из-за войны с Ираном.

По их словам, возможные перестановки могут стать своеобразной перезагрузкой администрации на фоне сложной политической ситуации. Пятинедельный конфликт уже привел к росту цен на топливо, снижению уровня поддержки президента и усилению беспокойства среди республиканцев накануне промежуточных выборов.

Толчком к новым кадровым решениям могла стать недавняя отставка генерального прокурора Пэм Бонди. В политических кругах все чаще звучит мнение, что она не станет последней.

Как отмечают в Белом доме, часть команды президента также считает, что изменения могут быть необходимы для демонстрации решимости.

Преобразования, чтобы показать действия, – это неплохо, не так ли?

– сказал один из чиновников.

По информации источников, среди потенциальных кандидатов на увольнение – директор национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Латник, а также министр армии США Дэн Дрисколл. Сообщается, что Трамп в последние месяцы выражал недовольство работой разведки и даже обсуждал возможную замену ее руководства.

В то же время некоторые союзники президента частно настаивают на увольнении Латника. Причиной, в частности, стали новые упоминания о его связи с Джеффри Эпштейном, что вызвало волну критики.

Несмотря на это, официально Белый дом отрицает планы немедленных изменений. Представитель администрации отметил, что президент "собрал самый талантливый и влиятельный Кабинет Министров за всю историю, и они вместе получили исторические победы от имени американского народа".

Дополнительным фактором давления стала реакция на недавнее обращение Трампа к нации относительно войны. По словам одного из чиновников, речь не оправдала ожиданий. Также в Белом доме признают экономический фактор недовольства избирателей.

Избиратели терпят идеологические месседжи, но цены на топливо они чувствуют сразу,

– объяснил один из представителей администрации.

Социологические данные также не в пользу президента. Согласно опросу Reuters, только 36% американцев одобряют его работу, а около 60% не поддерживают войну с Ираном. В то же время источники отмечают, что сам Трамп серьезно разочарован медийным освещением конфликта. Он якобы дал понять своей команде, что хочет видеть больше позитивных новостей о действиях администрации.

При этом во властных кругах признают, что вопрос изменений остается открытым. Пока окончательное решение по кадровым перестановкам не принято. В то же время ожидается, что Трамп может пойти на изменения уже в ближайшее время, чтобы стабилизировать политическую ситуацию перед важными выборами.

Дэн Дрисколл – главный претендент "на вылет": что о нем известно?