О нем и других кандидатах на увольнение пишет The Atlantic.

Что известно о "чистке" в администрации Трампа?

В четверг, 2 апреля, президент США уволил генерального прокурора Пэм Бонди, а в прошлом месяце – министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Теперь Трамп планирует новые громкие отставки, в первую очередь говорится о:

Министре армии США Дэне Дрисколле.

Директоре ФБР Кэше Пателе.

Министре труда Лори Чавес-Деремер.

На это решение влияет положительная реакция на увольнение Ноэма и Бонди. Хотя сначала, чиновники считали, что президент США уволит только женщин, а мужчины должности не потеряют.

В планы Трампа не входило увольнение собственных назначенцев, которые всей своей карьерой обязаны ему. Каждое такое решение он воспринимал как уступку демократам или СМИ. В последние месяцы даже действовал указ о том, что ни один член кабинета министров не будет уволен до ноябрьских довыборов. Хотя уже через несколько дней после них рассматривалась возможность увольнений. Намерения Трампа изменились после начала войны с Ираном и потери поддержки, на которую он не мог не обратить внимание, сообщает The Atlantic.

Что известно о Дэне Дрисколле?

Его имя очень резко появилось в украинском медиапространстве. В ноябре прошлого года он стал активным участником переговоров между Россией и Украиной, инициированных президентом Трампом. В переговорах с Украиной он вел себя пренебрежительно, пытаясь выкручивать Украине руки и шантажировать нас лишением американской поддержки. Тогда СМИ писали, что Дрисколл – неслучайный гость, а полноценная замена спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который был твердым и непоколебимым сторонником Украины, за что был отстранен командой Трампа от процесса переговоров.

Обратите внимание! Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу рассказывал, что в Штатах не распространена практика посылать министра армии США на переговоры такого высокого уровня. Это действительно было необычно. Он говорил, что не припоминает, чтобы министр армии получал такое задание в похожей ситуации. Также он предполагал, что это может быть частью усилий вице-президента Джей Ди Вэнса.

Еще недавно Дрисколл рассматривался как потенциальная замена министру войны Питу Гегсету, а теперь может быть уволенным, вслед за начальником штаба армии США Рэнди Джорджем.

