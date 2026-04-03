Про нього та інших кандидатів на звільнення пише The Atlantic.

Що відомо про "чистку" в адміністрації Трампа?

У четвер, 2 квітня, президент США звільнив генеральну прокурорку Пем Бонді, а минулого місяця – міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Тепер Трамп планує нові гучні відставки, в першу чергу мовиться про:

Міністра армії США Дена Дрісколла.

Директора ФБР Кеша Пателя.

Міністерку праці Лорі Чавес-Деремер.

На це рішення впливає позитивна реакція на звільнення Ноем та Бонді. Хоча спершу, чиновники вважали, що президент США звільнить тільки жінок, а чоловіки посади не втратять.

У плани Трампа не входило звільнення власних призначенців, які всією своєю кар'єрою зобов'язані йому. Кожне таке рішення він сприймав як поступку демократам або ЗМІ. В останні місяці навіть діяв указ про те, що жоден член кабінету міністрів не буде звільнений до листопадових довиборів. Хоча вже через кілька днів після них розглядалась можливість звільнень. Наміри Трампа змінилися після початку війни з Іраном і втрати підтримки, на яку він не міг не звернути увагу, повідомляє The Atlantic.

Що відомо про Дена Дрісколла?

Його ім'я дуже різко з'явилося в українському медіапросторі. У листопаді минулого року він став активним учасником перемовин між Росією та Україною, ініційованих президентом Трампом. В перемовинах з Україною він поводив себе зверхньо, намагаючись викручувати Україні руки та шантажувати нас позбавленням американської підтримки. Тоді ЗМІ писали, що Дрісколл – невипадковий гість, а повноцінна заміна спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який був твердим та непохитним прихильником України, за що був усунутий командою Трампа від процесу переговорів.

Зверніть увагу! Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу розповідав, що у Штатах не поширена практика посилати міністра армії США на переговори такого високого рівня. Це справді було незвично. Він казав, що не пригадує, щоб міністр армії отримував таке завдання у схожій ситуації. Також він припускав, що це може бути частиною зусиль віцепрезидента Джей Ді Венса.

Ще нещодавно Дрісколл розглядався як потенційна заміна міністру війни Піту Гегсету, а тепер може бути звільненим, вслід за начальником штабу армії США Ренді Джорджем.

Як війна в Ірані впливає на політику Трампа?