Об этом сообщает Clash Report.

Почему американцы учатся у Украины?

В четверг, 16 апреля, Дэн Дрисколл выступил в Конгрессе на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей США. Это было его первое показание после того, как министр обороны Пит Гегсет добился отставки начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа.

Во время слушаний также обсуждались другие вопросы, в частности война в Украине. Дрисколл отметил, что армия США поддерживала украинских военных и "стояла бок о бок с ними с самого начала войны".

По словам министра армии США, украинцы в корне изменили подход к ведению войны.

Они выполнили совершенно потрясающую работу в области инноваций, и я публично заявлял, что мы многому учимся у них и внедряем много уроков, которые они нам дали,

– подчеркнул чиновник.

Отдельно Дрисколл отметил, что посещал Киев и имел многочисленные встречи с представителями украинского руководства, перенимая опыт.

