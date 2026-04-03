Об этом сообщают Reuters и Axios.
Что известно о серии увольнений в США?
По данным источников, Трамп считал, что Бонди недостаточно быстро продвигается в привлечении к уголовной ответственности его критиков и оппонентов.
Кроме того, президент США был разочарован из-за обнародования материалов по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
В своей заметке в Truth Social Трамп сообщил, что Бонди переходит на работу в частный сектор.
Пэм Бонди – настоящая американская патриотка и верная подруга, которая преданно служила моим генеральным прокурором в течение прошлого года. Мы любим Пэм, и она перейдет на очень нужную и важную новую должность в частном секторе,
– написал он.
Временно Министерство юстиции возглавит заместитель генпрокурора Тодд Бланш – бывший личный адвокат Трампа.
Интересно! На днях издание Politico сообщило, что Трамп также выразил разочарование министром торговли Говардом Лутником и министром труда Лори Чавес-ДеРемер и рассматривает возможность внесения дополнительных изменений в свой Кабинет министров.
Также недавно стало известно, что министр обороны Пит Гегсет попросил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа и двух других военных лидеров оставить свои должности.
Джорджа назначил на эту должность тогдашний президент Джо Байден в 2023 году, обычно срок длится четыре года. Однако, по словам источников, Гегсет попросил его немедленно уйти в отставку, несмотря на продолжение войны в Иране.
Сообщается, что в отставку также отправили главу Командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходне и начальника Корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего.
Сколько еще продлится война в Иране?
Недавно Дональд Трамп заверил, что его страна может завершить военную операцию в Иране за 2 – 3 недели. Он рассматривает сценарий завершения войны как при условии заключения мирного соглашения, так и при его отсутствии, но требуя от Тегерана прекращения его ядерной программы.
Трамп также утверждал, что Иран просит США прекратить огонь. По его словам, Вашингтон готов рассмотреть этот вопрос только при определенном условии.
Между тем политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский в эфире 24 Канала высказал мнение, что США вполне удовлетворяет ситуация, когда иранский вопрос до конца не решен, как, например, этого хочет Израиль.