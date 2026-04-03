Об этом сообщают Reuters и Axios.

Что известно о серии увольнений в США?

По данным источников, Трамп считал, что Бонди недостаточно быстро продвигается в привлечении к уголовной ответственности его критиков и оппонентов.

Кроме того, президент США был разочарован из-за обнародования материалов по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

В своей заметке в Truth Social Трамп сообщил, что Бонди переходит на работу в частный сектор.

Пэм Бонди – настоящая американская патриотка и верная подруга, которая преданно служила моим генеральным прокурором в течение прошлого года. Мы любим Пэм, и она перейдет на очень нужную и важную новую должность в частном секторе,

– написал он.

Временно Министерство юстиции возглавит заместитель генпрокурора Тодд Бланш – бывший личный адвокат Трампа.

Интересно! На днях издание Politico сообщило, что Трамп также выразил разочарование министром торговли Говардом Лутником и министром труда Лори Чавес-ДеРемер и рассматривает возможность внесения дополнительных изменений в свой Кабинет министров.

Также недавно стало известно, что министр обороны Пит Гегсет попросил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа и двух других военных лидеров оставить свои должности.

Джорджа назначил на эту должность тогдашний президент Джо Байден в 2023 году, обычно срок длится четыре года. Однако, по словам источников, Гегсет попросил его немедленно уйти в отставку, несмотря на продолжение войны в Иране.

Сообщается, что в отставку также отправили главу Командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходне и начальника Корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего.

