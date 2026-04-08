Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, з чим пов'язана миттєва трансформація позиції президента США щодо Ірану. Проте святкувати перемогу обидвом сторонам ще зарано.

Чи досягнули США своїх цілей на Близькому Сході?

Лісний наголосив, що на тлі останніх заяв США та Ірану складається стійкий образ рингу, на якому два боксери підіймають руки ще до того, як суддя оголосив своє рішення. І вони одночасно показують, що кожен з них переміг. Однак про перемогу говорити ще не на часі, тому що у кожної зі сторін вона не така, яку б вони хотіли мати.

Відповідно до домовленостей виходить, що до конфлікту Ормузька протока працювала безкоштовно, її ніхто не перекривав, а зараз головний позитив полягає у тому, що по ній можна буде переміщати судна, але вже за гроші. Така собі перемога для Сполучених Штатів,

– впевнений політолог.

Водночас жодна з цілей, що були оголошені Трампом, принаймні на сьогодні, США не досягнута. Проте він їх змінить, і у цьому, на думку Лісного, немає нічого дивного.

Висування Іраном 10 пунктів – це дуже простий закон, який працює у бізнесі: проси багато, дадуть стільки, скільки треба. Тому у списку є пункти, якими, наприклад, Іран може поступитися, а також такі, на які США, за його словами, точно не підуть.

Трамп придумав перемогу, і вона далеко не перша. Цього разу він максимально підняв градус, і це було про відчай, а не про те, що він планово дотискає режим,

– підкреслив Олег Лісний.

Тому наразі у конфлікті на Близькому Сході розпочалася пауза. Однак вона, за словами політолога, не буде абсолютною. Іран продовжує свої операції в Лівані, оскільки "Хезболла" не виконала попередню угоду, підписанню якої сприяв Дональд Трамп. Одним із її пунктів було роззброєння "Хезболли". А тепер ліванська армія, яка у чотири рази менше, ніж у "Хезболли", має її роззброїти, що є нереалістичним.

"До того ж з'явилась інформація, що у Ліван почали повертатися цивільні люди, у ті райони, з яких вони пішли на початку операції. Тому перед Ізраїлем стоїть питання, чи продовжувати завдавати удари по "Хезболлі", як вони робили до цього", – зазначив він.

До слова. Ізраїль проводив у Лівані обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових позицій "Хезболли" на півдні країни. Мета ізраїльської армії – зміцнити передову оборонну лінію. Ці дії включають "ліквідацію терористичної інфраструктури та знищення терористів".

Тому наразі, як зауважив Лісний, конфлікт не розв'язаний. Звісно, Ірану було потрібно зупинити обіцяні Трампом удари насамперед по енергетичній інфраструктурі. Але чи ці процеси приведуть до закінчення війни, питання відкрите.

