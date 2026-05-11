Міністерство оборони США минулої п'ятниці, 8 травня, відкрило доступ до нової колекції матеріалів про НЛО, розповідає 24 Канал.

Втім, тепер вони називаються НАЯ (UAP), невідомі аномальні явища (Unidentified Anomalous Phenomena). Це уточнена назва об'єктів, спостережень та утворень, які раніше здебільшого асоціювали з терміном НЛО (UFO). До "архіву НЛО" увійшли майже 30 відео та низка фото, знятих різними військовими платформами та сенсорами у 2024 році.

Де можна переглянути раніше засекречені файли НЛО?

Документи з'являтимуться на спеціальному вебсайті. Оприлюднений архів – це не остаточна кількість документів. Відомства публікуватимуть нові порції файлів в міру їх розсекречення, тож архів поповнюватиметься з часом.

Частину записів уже об'єднало видання Space.com в одне велике зкомпільоване відео, яке було опубліковане на їхньому YouTube–каналі. На кадрах можна побачити об'єкти різної форми й поведінки – від яскравих точок до структур, які оператори описують як "футбольне тіло" з виступами.

Один із найбільш обговорюваних роликів був знятий у жовтні 2024 року в Сирії камерою повномасштабного відеоспостереження американських військових. У супровідному звіті зазначено, що об'єкт виглядав як "деформована та нерівна куля білого світла". Також оператори зафіксували дивний ефект ореолу або засвітки у верхній частині відеопотоку.

Інший ролик, переданий Індо-Тихоокеанським командуванням США, показує дев'ятисекундне спостереження, зроблене інфрачервоним сенсором на борту неназваної військової платформи. У документах Пентагону об'єкт описують як "тіло, схоже на футбольний м'яч", із трьома радіальними виступами – один спрямований вертикально, ще два розходяться вниз під кутом приблизно 45 градусів.

Ще одне інфрачервоне відео з того ж регіону триває майже 100 секунд. На ньому видно маленьку світлу точку, яка рухається між вітровими турбінами. Через тепловізійний режим запис нагадує кадри науково-фантастичного фільму – об'єкт ніби пролітає крізь темний ліс із гігантських механічних конструкцій.

Що кажуть в Пентагоні про розсекречені файли?

Пентагон навмисно уникає будь-яких висновків щодо природи цих явищ. У супровідних документах прямо зазначено, що опис не є "аналітичним висновком, результатом розслідування або фактичним визначенням природи чи значення події".

Американські військові також наголошують: статус "невідомого" не означає автоматично позаземне походження. Серед можливих пояснень називають експериментальні дрони, помилки програмного забезпечення, особливості роботи сенсорів або інші технічні фактори.

Звідки взагалі взялася масова істерія навколо НЛО?

Сучасна культура НЛО почала формуватися ще наприкінці 1940-х років – у розпал Холодної війни між США та СРСР. Одним із перших великих тригерів став інцидент у Розвеллі 1947 року. Тоді американські військові повідомили про виявлення уламків "літаючого диска" в штаті Нью-Мексико, але майже одразу змінили версію і заявили, що це був звичайний метеозонд.

Через десятиліття історія обросла теоріями змови про нібито приховану аварію інопланетного корабля та "приховування правди урядом США".

На хвилі суспільного інтересу ВПС США створили кілька програм із дослідження НЛО, найвідомішою з яких став проєкт Project Blue Book. Він працював із 1952 по 1969 рік і зібрав понад 12 тисяч повідомлень про дивні об'єкти в небі.

Основна мета цієї програми полягала у двох речах: перевірити, чи становлять такі явища загрозу національній безпеці, та спробувати дати їм наукове пояснення.

Особливо сильний резонанс викликали масові спостереження над Вашингтоном у 1952 році, коли невідомі мітки фіксували не лише очевидці, а й військові радари. Через це тема НЛО швидко потрапила на перші шпальти газет і стала частиною масової культури США. Згодом до цього додалися фільми, телешоу та конспірологічні теорії про "секретні урядові архіви".

Варто розуміти, що значну частину таких спостережень пізніше пояснили секретними військовими програмами. Наприклад, деякі "НЛО" виявилися шпигунськими літаками U-2 та A-12, про існування яких громадськість тоді не знала.

Чому США почали розсекречувати документи про НЛО?

Нова хвиля інтересу до НЛО, або НАЯ почалася вже у XXI столітті, особливо після публікації у 2017 році матеріалу The New York Times про секретну програму Пентагону AATIP – Advanced Aerospace Threat Identification Program.

Журналісти повідомили, що американські військові роками вивчали незрозумілі повітряні явища та збирали відео з винищувачів і сенсорів.

Після цього тема перестала бути маргінальною. У США почалися слухання в Конгресі, а військові офіційно визнали, що частину інцидентів вони не можуть пояснити через нестачу даних.

У 2022 році Пентагон створив окремий офіс AARO – All-domain Anomaly Resolution Office, який займається аналізом повідомлень про НАЯ. Саме цей офіс зараз збирає інформацію від військових, пілотів і розвідувальних структур.

У звітах AARO зазначається, що більшість випадків мають цілком земне походження – повітряні кулі, дрони, птахи або технічні артефакти сенсорів.

Причин для розсекречення документів одразу кілька.

По-перше, уряд США намагається зменшити рівень конспірології навколо теми НЛО.

По-друге, військові визнають, що частина невідомих об'єктів може бути пов'язана з технологіями інших держав – наприклад, розвідувальними дронами Китаю чи Росії.

По-третє, відкриття архівів дозволяє залучити до аналізу незалежних дослідників і науковців.

У самому Пентагоні прямо заявляють, що "нерозкриті випадки" не означають доказів існування інопланетян – часто військовим просто бракує даних для остаточного висновку.

Водночас США обіцяють і надалі поступово відкривати нові архіви та відео з невідомими аномальними явищами. Публікувати їх будуть кожні кілька тижнів.