Нові матеріали містять записи загадкових об’єктів над Перською затокою, Сирією та Іраном, а також свідчення військових і астронавтів NASA. Про це повідомляє The Guardian.

Що було в архівах США про загадкових об’єктів у небі?

Міністерство оборони США опублікувало другу частину архівних матеріалів про неідентифіковані повітряні явища, які у США офіційно називають UAP. До нового релізу увійшли 50 відео та документів, серед яких – записи з військових платформ, свідчення цивільних осіб, пілотів і навіть астронавтів NASA.

Одне з найобговорюваніших відео було зняте у 2019 році над Перською затокою. На кадрах, зроблених інфрачервоним датчиком американської військової платформи, видно три невідомі об’єкти, які летять у строю.

Ще один запис 2022 року демонструє групу з чотирьох об’єктів біля узбережжя Ірану. Також Пентагон оприлюднив відео, зняте над Сирією у 2021 році. На ньому зафіксований об’єкт, який різко прискорюється та зникає з поля зору на швидкості, що нагадує сцени з науково-фантастичних фільмів.

У частині матеріалів містяться архіви NASA. Зокрема, оприлюднили запис переговорів астронавта Воллі Шірри під час місії Mercury-Atlas 8 у 1962 році. Він повідомляв диспетчерам про "маленькі білі об’єкти", які нібито рухалися поруч із капсулою.

У самому Пентагоні наголосили, що громадськість "зрештою може скласти власну думку щодо інформації, що міститься в цих файлах". Водночас у відомстві зазначили, що не мають підтверджень позаземного походження жодного з об’єктів.

Астрофізик Ніл деГрасс Тайсон також скептично оцінив новий реліз.

В історії науки правильним поясненням ніколи не були магія чи інопланетяни,

– заявив він на своємо YouTube-каналі StarTalk.

За словами Тайсона, більшість подібних явищ, ймовірно, мають раціональне пояснення, а включення матеріалів NASA до архівів про НЛО "може вводити в оману".

Пентагон уже повідомив, що працює над третьою хвилею публікацій файлів UAP, яку планують представити найближчим часом.

Чи справді НЛО бачили й в Україні?

У травні 2026 року тема НЛО знову опинилася в центрі уваги одразу у двох країнах – Україні та США, але в абсолютно різних контекстах. В Україні невідомі об'єкти в небі розглядають насамперед як потенційну військову загрозу, тоді як у США влада взялася за масштабне розсекречення архівів про неідентифіковані аномальні явища.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" оприлюднив відео загадкового об'єкта, який українські військові зафіксували ще у 2023 році, та пояснив, що подібні випадки вивчають на рівні Головного управління розвідки. За його словами, в Україні існує спеціальна система збору даних про незрозумілі повітряні об'єкти, адже за ними можуть стояти нові розробки Росії або невідомі типи безпілотників.

Водночас джерела, пов'язані з протиповітряною обороною, закликають не романтизувати тему НЛО та пояснюють, що більшість таких випадків мають цілком земне походження.

У США адміністрація Дональда Трампа відкрила доступ до сотень раніше засекречених файлів Пентагону про UAP – так офіційно називають НЛО. Серед оприлюднених матеріалів – свідчення військових пілотів, астронавтів NASA, відео загадкових об'єктів над Сирією, Перською затокою та Казахстаном, а також архіви місій "Аполлон".

Попри резонанс, американські науковці та представники Пентагону наголошують: жоден із документів не підтверджує існування позаземного життя, а більшість аномалій можуть мати технічне або природне пояснення.