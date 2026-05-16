У травні 2026 року Україна та США майже одночасно заговорили про НЛО у військовому контексті. В Україні першим про це згадав відкрито радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") – фахівець із радіоелектронної боротьби. У США адміністрація Трампа зробила те, чого від неї чекали роками: відкрила публічний доступ до засекречених урядових файлів про неідентифіковані аномальні явища, що накопичувалися з 1947 року.

Для України питання НЛО – передусім питання безпеки. Невідомий об'єкт у небі над фронтом може виявитися новою розробкою противника, яку ще не встигли ідентифікувати. Для США – це десятиліттями накопичені показання пілотів, астронавтів і цивільних, які уряд нарешті вирішив не замовчувати.

24 Канал зібрав ключові факти про НЛО з обох країн – і те, що виходить у підсумку, однаково далеке від конспірології та від повного заспокоєння.

Чи стежить Україна за НЛО на фронті?

Поки Пентагон розсекречує архіви, в Україні тема НЛО перестала бути маргінальною – вона стала частиною реальної військової роботи. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") у травні 2026 року оприлюднив відео, зняте українськими військовими ще в травні 2025-го на висоті 800 метрів.

На кадрах – об'єкт, природу якого відеорозвідка так і не змогла визначити. "Ну що тут поробиш, я люблю X-Files", – написав він у телеграмі, запросивши підписників поділитися своїми версіями.

Відео, яке оприлюднив "Флеш":



НЛО, яке показав "Флеш" / Телеграм-канал Бескрестнова

Але за жартівливою формою стоїть цілком серйозна система. Як пояснив "Флеш", з початком повномасштабного вторгнення дослідження невідомих літаючих об'єктів у небі над Україною перетворилося з цивільної на переважно військову задачу. У Збройних Силах з'явився спеціальний великий документ на цю тему, погоджений Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Цікавий прецедент стався ще у 2023 році. Тоді "Флеш" опублікував відео з фронту, де аеророзвідка зафіксувала неідентифікований літаючий об'єкт. За його словами, вже через годину після публікації з ним зв'язалися представники державної структури, яка займається такими питаннями в Україні ще з радянських часів.

Виявилося, що облік подібних спостережень ведеться систематично і сьогодні цим займається Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Цікаво! Саме ГУР збирає доказову базу аномальних явищ. Для цього навіть створено спеціальну електронну адресу: uap@gur.gov.ua – туди просять надсилати відеозаписи та фото всіх, хто став свідком чогось незрозумілого в небі.

Головна причина такої уваги – можлива ворожа природа об'єктів. За поняттям "НЛО" може ховатися нова зброя або розвідувальна техніка противника, яка ще не потрапляла в поле зору українських фахівців. У небі над активними зонами бойових дій літає чимало нестандартних платформ, і частина з них може бути ще не ідентифікованими розробками Росії. Тому байдужість до цих явищ – це потенційна прогалина в обороні.

Зверніть увагу! У березні 2025 року жителі Києва зафіксували у небі невідомий об'єкт, поява якого супроводжувалася вибухом. Очевидці зняли його на відео та одразу поширили в соцмережах – де версії щодо природи явища розійшлися кардинально. Офіційного пояснення причини не надходило, однак більшість схиляється до того, що йдеться про метеор. Спалах у небі над Києвом (не пов'язаний із воєнними діями) також фіксували у квітні 2023 року.

Джерело 24 Каналу, дотичне до протиповітряної роботи, скептично поставилося до резонансу навколо теми НЛО над фронтом. На його думку, абсолютна більшість "невстановлених" об'єктів, які фіксують українські системи спостереження, – це не загадкові явища, а реальна техніка, яку просто не вдалося класифікувати в конкретний момент часу.

Фахівці на радіотехнічних позиціях щоденно у ручному режимі ідентифікують цілі: вони присвоюють об'єктам номери та назви за алгоритмом, орієнтуючись насамперед на швидкість і траєкторію. Саме так розрізняють балістику, аеробалістику і крилаті ракети.

Те, що в публічному просторі називають НЛО, джерело схильне пояснювати як незнайомий тип безпілотника або нову розробку противника, яку вперше побачили й не змогли описати. Саме такими випадками, за його словами, займаються трофейний центр і розвідка – вони отримують матеріали й намагаються встановити, що саме потрапило в кадр.

На доповідях керівництву ніхто не скаже, що це було НЛО – скажуть: об'єкт невстановленого типу, схожий на якийсь новий тип озброєння. А НЛО – це вже дуже хайпова медійна історія,

– зазначило поінформоване джерело.

Водночас співрозмовник не заперечує, що сама практика фіксації незрозумілих об'єктів є корисною і системною. Якщо щось не вкладається в жодну з відомих категорій – це сигнал для розвідки, а не привід для паніки чи сенсацій.

Таку інформацію варто збирати й аналізувати, але без зайвого хайпу, адже за більшістю випадків стоять цілком земні, хоча й нові для противника технічні рішення.

Що американці знайшли в розсекречених файлах про НЛО?

На початку травня 2026 року адміністрація Трампа зробила те, чого роками чекали мільйони американців – і не лише вони. Як писало ABC News, 8 травня міністерство оборони США оприлюднило першу партію раніше засекречених файлів про неідентифіковані аномальні явища (UAP) – сучасний офіційний термін для того, що раніше називали НЛО. Документи охоплюють спостереження з 1947 року аж до сьогодення і вперше стали доступні широкій публіці без жодних допусків.

На це чекали щонайменше з 2020 року, коли Пентагон вперше серйозно заговорив про спостереження НЛО американськими військовими.

Для зберігання матеріалів було запущено спеціальний урядовий портал. Як повідомляло CNN, документи розміщені на сайті war.gov/UFO у рамках програми PURSUE – Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters.

Американці тепер можуть миттєво отримати доступ до розсекречених урядових файлів про UAP. Найновіші відео, фото та першоджерела з усього уряду США зібрані в одному місці – без жодного допуску,

– мовилося в офіційній заяві Пентагону.

Дональд Трамп особисто взяв на себе відповідальність за цей крок, назвавши його виявом "повної та максимальної прозорості".



Зображення, позначене на сайті міністерства оборони США як "FBI photo B2", демонструє "інфрачервоний стоп-кадр (black hot) невпізнаного об'єкта над західною частиною США, зафіксований у грудні 2025 року", йдеться в описі Міноборони / Фото Пентагону

Перша партія нараховувала понад 170 файлів – від показань фермерів і цивільних очевидців до звітів пілотів ВМС та астронавтів. Як детально розповідав Time, документи опублікували у тому вигляді, в якому вони надходили до відомств – без додаткових пояснень чи аналізу від уряду. Серед матеріалів – свідчення з місій "Аполлон":

Базз Олдрін під час "Аполлона-11" зафіксував "доволі яскраве джерело світла", а фото з "Аполлона-17" 1972 року містить знімок із трьома точками у формі трикутника у небі над поверхнею Місяця.



Архівне фото з місії "Аполлон-17", на якому екіпаж зафіксував три яскраві точки, розташовані трикутником. Пентагон оприлюднив це зображення 8 травня 2026 року в межах розсекречених матеріалів про НЛО (UAP) / Фото U.S. Department of War UFO Archive

Значна частина файлів стосується набагато більш приземлених і більш свіжих спостережень. Як писали в The Washington Post, серед нових матеріалів – звіти про об'єкт, що виконував "кілька поворотів на 90 градусів" на великій швидкості, та яскраве тіло, яке рухалося штопором над небом Казахстану.

Відомство також оприлюднило відеозаписи 2024 року з різних військових платформ і сенсорів, включаючи кадри таємничого об'єкта над Сирією, схожого, за описом операторів, на "деформовану нерівну кулю білого світла".



Неопізнаний літаючий об'єкт, сфотографований екіпажем "Аполлон-12" у 1969 році / Фото U.S. Department of War UFO Archive

Як зазначалося у NBC News, географія спостережень у документах виявилася красномовною: більшість сучасних випадків зосереджена там, де США тримають найбільш насичену військову присутність і найдосконаліше обладнання – на Близькому Сході, зокрема навколо Ормузької протоки, в Іраку та Сирії, а також у зонах часів холодної війни – в Німеччині та на території колишнього СРСР.

Серед особливо примітних свідчень – звіт семи федеральних офіцерів, які незалежно один від одного у 2023 році спостерігали так звані кулі, що випускають інші кулі, велику сяючу сферу та напівпрозорий об'єкт, схожий на "прозорого змія".

Попри гучний розголос, файли не стали сенсацією для фахівців. Колишній директор Управління вирішення аномалій Пентагону (AARO) Шон Кіркпатрік, коментуючи публікацію для ABC News, застеріг від поспішних висновків: на його думку, без аналізу та контексту матеріали лише підживлять спекуляції та аматорські теорії.

Жоден із документів не підтвердив контактів уряду з позаземними істотами, а частина свідчень, за оцінкою вчених, цілком може пояснюватися оптичними артефактами, метеозондами чи ненадійними показами очевидців.



Фото зі звіту ВПС США The Roswell Report, оприлюдненого 24 червня 1997 року, в якому розглядається ймовірний інцидент із НЛО в Розвеллі, штат Нью-Мексико, у 1947 році / Фото ВПС США / AP

Тим не менш, сам факт масштабного розсекречення свідчить про принципову зміну ставлення американського уряду до теми. Як підсумовував CNN, NASA, у свою чергу, заявила про готовність бути відвертим щодо того, що відомо науці, що залишається незрозумілим і що ще належить відкрити.

Адміністратор агентства Джаред Айзекмен назвав ініціативу Трампа кроком до "більшої прозорості" та запевнив, що пошук знань залишається невід'ємною частиною місії NASA. Урядовий архів поповнюватиметься матеріалами й надалі – по мірі їхнього розгляду та розсекречення.